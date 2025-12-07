Marktgeschehen

TV-Markt in Deutschland wächst und OLED nimmt leicht zu

Sony Bravia 9 2024 Tv

Im dritten Quartal 2025 wurden laut GfK rund 983.000 TVs in Deutschland verkauft und somit gab es ein Wachstum von 3,3 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres. Marktführer bleibt Samsung mit über 35 Prozent in Deutschland.

Bei der Technologie tat sich gar nicht so viel, beziehungsweise weniger, als ich gedacht habe, denn der Anteil von OLED legte nur von 14 Prozent auf 16 Prozent zu. LCD dominiert die TV-Branche weiterhin, ist aber eben auch deutlich günstiger.

Doch bei OLED hat sich in den letzten 2-3 Jahren viel getan und es ist ein neuer Wettstreit mit dem Einstieg von Samsung ausgebrochen, wir sind mittlerweile auf OLED umgestiegen und ich will nicht mehr zurück. Mal schauen, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickelt und ob OLED mal mehr an Fahrt aufnehmen wird.

Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV

Seit zwei Jahren begleitet mich der Samsung S95C im Alltag, die zweite Generation OLED TV mit einem Panel von Samsung…

30. November 2025 | Jetzt lesen →

