Die PlayStation 5 knackt einen großen Meilenstein

Sony hat heute bekannt gegeben, dass man bisher 50 Millionen Einheiten der PlayStation 5 verkauft hat. Die Konsole wird seit etwas mehr als drei Jahren im Handel angeboten, der letzte November war aber der allgemein stärkste Monat in der Geschichte der PlayStation (was auch ältere Konsolen von Sony einschließt).

Es war aber auch ein gutes Finale für Sony, denn das Angebot der Drittanbieter war extrem stark in diesem Jahr, Spider-Man 2 kam gut an, dann gab es PlayStation Portal und eine Neuauflage mit der PlayStation 5 Slim. Kommendes Jahr könnte es genau so weitergehen, denn Ende 2024 steht die neue PlayStation 5 Pro an.

Sony ist stolz, dass die Nachfrage im dritten Jahr der PlayStation 5 so groß ist, denn bei Microsoft sieht das schon anders aus. Ich bin ja mal gespannt, ob die PS5 die PS4 einholt, die mit 117 Millionen Einheiten aber noch ein gutes Stück entfernt ist. Bis zur PlayStation 6, die nicht vor 2028 kommt, hat Sony aber noch viel Zeit.

