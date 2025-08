Reingehört: Sony WF-C710N ANC-Kopfhörer im Test

Sony kündigte vor ein paar Wochen mit dem WF-C710N einen neuen und durchaus preiswerten ANC-Kopfhörer an und ich konnte mir das neue Modell anschauen. Wir sprechen hier über 120 Euro und im Moment ist der Preis auch noch sehr stabil.

Bitte mehr transparente Technik

Was mich im ersten Moment direkt abholte, waren Passform und Design. Der Sony WF-C710N sitzt gut und tief im Ohr und isoliert auch ohne ANC schon sehr gut, mit ANC hört man, ich habe es im lauten Sport getestet, nicht viel von der Umwelt.

Die Ohrteile sind angenehm leicht und kompakt, bei mir sitzen sie gut im Ohr, auch wenn jedes Ohr natürlich anders aufgebaut ist. Mich erreichte die transparente Version und die ist ein echtes Highlight, ich bin ein Fan von transparenter Technik.

Der Sound ist gut und laut, sehr kräftig beim Bass, kann man aber über die App auch anpassen. Es ist nicht der klarste Sound, den ich bisher bei einem Kopfhörer hatte, da sind die Top-Modelle einen Hauch besser, aber ich war sehr zufrieden.

Für den Sport gibt es übrigens eine IPX4-Zertifizierung und die 8,5 Stunden bei der Akkulaufzeit kann ich nicht erreichen, so viel benötige ich gar nicht. Mit Case gibt es weitere 21,5 Stunden und geladen wird über USB C (leider kein Qi verbaut).

Ein Kopfhörer kann sehr individuell sein, denn die Ohrform ist wichtig und da sitzt der Sony WF-C710N eben bombenfest bei mir, auch auf dem Laufband hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass etwas wackelt. Durch so einen Sitz werden auch ANC und Sound besser, der Unterschied zu ganz teuren Modellen ist also gering.

Der Sony WF-C710N macht bisher einen wirklich guten Eindruck im Alltag und zeigt wieder, dass man Highend-Technik mittlerweile auch deutlich günstiger bekommt. Ja, es gibt noch günstigere Modelle mit diesen Funktionen, aber ich gehe davon aus, dass der Preis auf dem freien Markt durchaus zügig bei 99 Euro landen wird.

Und da kann man in meinen Augen nicht viel falsch machen. Sicher, man zahlt ein paar Euro für die Marke, die man bei Anker und Co. vielleicht nicht hinlegt, aber es gibt in diesem Fall ein (in meinen Augen) Highlight mit dem transparenten Design.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->