Sony Xperia 1 VI und 1 VII erhalten das November-Sicherheitsupdate
Das japanische Unternehmen Sony will weiterhin an seiner Smartphone-Sparte festhalten und plant 2026 zwei neue Smartphones auf den Markt zu bringen. Währenddessen will man die auf dem Markt befindliche Hardware-Linie Sony Xperia 1 VI und 1 VII weiterhin mit neuer Software versorgen – und zwar mit dem November-Sicherheitsupdate.
Das Sicherheitsupdate für das Android-Betriebssystem steht für beide Smartphones ab sofort zum Herunterladen bereit. Laut den Release Notes umfasst es neben den sicherheitsrelevanten Anpassungen keine weiteren Änderungen.
Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.2.41
Software-Verbesserungen:
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. November 2025)
Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.105
Software-Verbesserungen:
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. November 2025)
