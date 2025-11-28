Firmware und OS

Sony Xperia 1 VI und 1 VII erhalten das November-Sicherheitsupdate

Das japanische Unternehmen Sony will weiterhin an seiner Smartphone-Sparte festhalten und plant 2026 zwei neue Smartphones auf den Markt zu bringen. Währenddessen will man die auf dem Markt befindliche Hardware-Linie Sony Xperia 1 VI und 1 VII weiterhin mit neuer Software versorgen – und zwar mit dem November-Sicherheitsupdate.

Das Sicherheitsupdate für das Android-Betriebssystem steht für beide Smartphones ab sofort zum Herunterladen bereit. Laut den Release Notes umfasst es neben den sicherheitsrelevanten Anpassungen keine weiteren Änderungen.

Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.2.41

Software-Verbesserungen:

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. November 2025)

Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.105

Software-Verbesserungen:

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. November 2025)

