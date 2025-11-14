Smartphones

Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026

Autor-Bild
Von
|
Sony Xperia 1 Vi 2024 Header

Sony wird nächstes Jahr vermutlich zwei neue Xperia-Smartphones auf den Markt bringen, das ist dank eines Eintrags einer Datenbank bereits bekannt. Details zu den beiden Smartphones gibt es nicht, aber wir haben eine gute Vermutung.

In diesem Jahr gab es das Sony Xperia 1 VII und später das Sony Xperia 10 VII, es dürfte 2026 also das Sony Xperia 1 VIII und Sony Xperia 10 VIII geben. Das 5er ist Geschichte und ein kompaktes Highend-Modell wird nicht mehr zurückkommen.

Doch Sony hält sein Wort vom Sommer, die Smartphones bleiben, auch wenn sie sich nicht mehr gut verkaufen. Man scheint mit diesem Lineup an zwei Modellen aber eine Strategie gefunden zu haben, mit der man bei Sony noch zufrieden ist.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android bleibt offen: Google rudert überraschend zurück

Google wollte die Regeln für das sogenannte „Sideloading“ eigentlich strenger machen und die Funktion (Apps außerhalb des Google Play Stores…

14. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026
Weitere Neuigkeiten
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Überschuldung in Deutschland steigt 2025 erstmals wieder deutlich
in Gesellschaft
Sandisk stellt 1 TB USB-C-Stick „Extreme Fit“ vor
in Zubehör
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion – nur noch bis 20. November
in News | Update
Drillisch Black Deals: Mehr Daten, Freimonate und „Cyber Booster“
in Tarife
Google Logo Neu 2025 Farben
Google muss 465 Millionen Euro an idealo zahlen – historisches Urteil in Berlin
in Dienste
Vw Golf 8 Logo
Der VW Golf bleibt vielleicht doch in Deutschland
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
Meta öffnet WhatsApp für externe Messenger
in Dienste
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix startet in eine ganz neue Gaming-Ära
in Gaming
Paket
EU schafft 150‑Euro-Zollfreigrenze ab
in Handel
Lidl und Galeria bauen Partnerschaft aus
in Handel