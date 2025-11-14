Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026

Sony wird nächstes Jahr vermutlich zwei neue Xperia-Smartphones auf den Markt bringen, das ist dank eines Eintrags einer Datenbank bereits bekannt. Details zu den beiden Smartphones gibt es nicht, aber wir haben eine gute Vermutung.

In diesem Jahr gab es das Sony Xperia 1 VII und später das Sony Xperia 10 VII, es dürfte 2026 also das Sony Xperia 1 VIII und Sony Xperia 10 VIII geben. Das 5er ist Geschichte und ein kompaktes Highend-Modell wird nicht mehr zurückkommen.

Doch Sony hält sein Wort vom Sommer, die Smartphones bleiben, auch wenn sie sich nicht mehr gut verkaufen. Man scheint mit diesem Lineup an zwei Modellen aber eine Strategie gefunden zu haben, mit der man bei Sony noch zufrieden ist.