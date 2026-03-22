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Sony Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII erhalten das März-Sicherheitsupdate

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Bildquelle: Sony

Die Software-Entwickler bei Sony waren auch im aktuellen Monat März fleißig und das Ergebnis ihrer Arbeit sind drei Software-Updates für das Xperia 1 VI, Xperia 1 VII und Xperia 10 VII – also das gesamte aktuelle Smartphone-Portfolio, welches das Unternehmen im Moment anbietet.

Die Besitzer der Smartphones können allerdings keine neuen Funktionen erwarten. Laut den Release Notes von Sony handelt es sich dabei hauptsächlich um ein sicherheitsrelevantes Update.

Xperia 10 VII Software Releases – 72.1.A.2.144

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. März 2026)

Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.4.24

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. März 2026)

Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.153

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. März 2026)

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