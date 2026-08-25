Sony Xperia 10 VIII ist offiziell: Das steckt im neuen Mittelklasse-Handy
Das Sony Xperia 10 VIII startet Ende September für 599 Euro und erhält unter anderem ein deutlich helleres Display.
Sony verspricht gegenüber dem Xperia 10 VII rund 50 Prozent mehr Displayhelligkeit. Neu ist zudem das „Rewards & Pay“-Menü. Ein doppelter Druck auf die Ein-/Aus-Taste öffnet damit Bezahl- und Bonusprogramme.
Sony Xperia 10 VIII: Akku, Lautsprecher und Ausstattung
Auch die frontseitigen Stereo-Lautsprecher wurden überarbeitet. Laut Sony steigt die Gesamtlautstärke um rund 15 Prozent, während der Bass um mehr als 30 Prozent kräftiger ausfallen soll.
Die wichtigsten Daten im Überblick:
- bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit
- 8 GB RAM plus bis zu 6 GB virtueller RAM
- Frozen White, Frosted Grey und Misty Lilac
- Marktstart Ende September für 599 Euro
- Farben: Frozen White, Frosted Grey, Misty Lilac
- Abmessungen: 153 × 72 × 8,3 mm
- Gewicht: 168 g
- Display: 6,1 Zoll (15,49 cm), OLED, FHD+ (1.080 × 2.340 Pixel), 19,5:9
- Bildwiederholrate: 120 Hz
- Touch-Abtastrate: 120 Hz
- Farbraum: 100 % DCI-P3
- Schutzglas: Corning Gorilla Glass Victus 2
- Schutz: IP65/IP68 gegen Wasser und Staub
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM plus bis zu 6 GB virtueller RAM
- Interner Speicher: 128 GB UFS
- Speichererweiterung: microSDXC mit bis zu 2 TB
- Hauptkamera: 50 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor, f/1.9, 24 mm, OIS
- Ultraweitwinkelkamera: 13 MP, 1/3-Zoll-Sensor, f/2.4, 16 mm, 123° Sichtfeld
- Frontkamera: 8 MP, 1/4-Zoll-Sensor, f/2.0, 26 mm
- Kamerafunktionen: OIS und EIS, HDR, Nachtmodus, Bokeh, Panorama, KI-Zoom und Serienbilder mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde
- Akku: 5.000 mAh, laut Sony bis zu zwei Tage Laufzeit
- Laden: USB Power Delivery (USB PD), adaptives Laden und Batteriepflege
- Betriebssystem: Android 16
- Updates: bis zu 4 Android-Versionsupgrades und bis zu 6 Jahre Sicherheitsupdates
- Mobilfunk: 5G, 4G LTE, 3G und 2G
- SIM: Dual-SIM mit nanoSIM und eSIM
- WLAN: Wi-Fi 6E, 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz
- Bluetooth: Bluetooth 5.4
- Ortung: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS
- Anschlüsse: USB-C (USB 2.0) und 3,5-mm-Klinkenanschluss
- NFC: vorhanden
- Audio: Stereo-Frontlautsprecher, Hi-Resolution Audio, LDAC, aptX Adaptive, DSEE Ultimate und 360 Reality Audio
- Fingerabdrucksensor: vorhanden
- Preis: 599 Euro (UVP)
- Verfügbarkeit: ab Ende September 2026
Sämtliche Details zum neuen Smartphone findet ihr auch auf der Produktseite.
Sony gibt zudem an, dass der Akku auch nach vier Jahren noch eine hohe Leistungsfähigkeit bieten soll. Das Gehäuse setzt auf eine transparente Rückseite mit matter Beschichtung.
Ich finde die Verbesserungen sinnvoll, weil Sony genau an typischen Alltagspunkten wie Display, Akku und Lautsprechern ansetzt. Bei 599 Euro dürfte das Xperia 10 VIII aber vor allem über seine Ausdauer und das vergleichsweise eigenständige Konzept überzeugen müssen.
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Das wird mein nächstes Smartphone, in zwei Monaten bekommst du das Straßenpreis für 400 € 👍
Da wartest du vergebens! Falls du Sonys Preispolitik die letzten Jahre verfolgt hast wirst du bemerkt haben das die Preise stabil bleiben und das wird bei dem Gerät nicht anders sein. Ich war über 15 Jahre bei Sony, vor allem bei der 5er Serie, aber was Sony hier abliefert und zu welchem Preis ist eine Frechheit und ich bin nicht der einzige Langzeit-Fan den sie damit nun endgültig verlieren!
Puh, 600 EUR und dann nur Snapdragon 6 Gen 3. Über die dicken Ränder will ich mich erst gar nicht beschweren. Sony, so wird das wie immer nichts.
durch die Ränder unten und oben verbaut Sony anständige Stereolautsprecher
Auch das rechtfertigt den Preis von 600 Euro nicht! Ich habe immer über Apple Nutzer geschmunzelt wie sie die überteuerten Preise hinnehmen und trotzdem alles kaufen. So verblendet wollte ich als Sony Nutzer nicht enden und dieser Zeitpunkt ist nun endgültig erreicht. Ein Gerät welches die Ausstattung der unteren Mittelklasse hat und preislich bei der Oberklasse liegt ist zumindest für mich nicht mehr nachvollziehbar, und ich war viele Jahre ein verfechter der Sony Geräte weil sie halt viele Dinge anders und für mich richtig gemacht haben. Aber wer diesen Preis immer noch rechtfertigt leidet wirklich an Realitätsverweigerung!