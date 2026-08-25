Sony Xperia 10 VIII ist offiziell: Das steckt im neuen Mittelklasse-Handy

Das Sony Xperia 10 VIII startet Ende September für 599 Euro und erhält unter anderem ein deutlich helleres Display.

Sony verspricht gegenüber dem Xperia 10 VII rund 50 Prozent mehr Displayhelligkeit. Neu ist zudem das „Rewards & Pay“-Menü. Ein doppelter Druck auf die Ein-/Aus-Taste öffnet damit Bezahl- und Bonusprogramme.

Sony Xperia 10 VIII: Akku, Lautsprecher und Ausstattung

Auch die frontseitigen Stereo-Lautsprecher wurden überarbeitet. Laut Sony steigt die Gesamtlautstärke um rund 15 Prozent, während der Bass um mehr als 30 Prozent kräftiger ausfallen soll.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit

8 GB RAM plus bis zu 6 GB virtueller RAM

Frozen White, Frosted Grey und Misty Lilac

Marktstart Ende September für 599 Euro

Technische Daten des Sony Xperia 10 VIII

Farben: Frozen White, Frosted Grey, Misty Lilac

Frozen White, Frosted Grey, Misty Lilac Abmessungen: 153 × 72 × 8,3 mm

153 × 72 × 8,3 mm Gewicht: 168 g

168 g Display: 6,1 Zoll (15,49 cm), OLED, FHD+ (1.080 × 2.340 Pixel), 19,5:9

6,1 Zoll (15,49 cm), OLED, FHD+ (1.080 × 2.340 Pixel), 19,5:9 Bildwiederholrate: 120 Hz

120 Hz Touch-Abtastrate: 120 Hz

120 Hz Farbraum: 100 % DCI-P3

100 % DCI-P3 Schutzglas: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Schutz: IP65/IP68 gegen Wasser und Staub

IP65/IP68 gegen Wasser und Staub Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM plus bis zu 6 GB virtueller RAM

8 GB RAM plus bis zu 6 GB virtueller RAM Interner Speicher: 128 GB UFS

128 GB UFS Speichererweiterung: microSDXC mit bis zu 2 TB

microSDXC mit bis zu 2 TB Hauptkamera: 50 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor, f/1.9, 24 mm, OIS

50 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor, f/1.9, 24 mm, OIS Ultraweitwinkelkamera: 13 MP, 1/3-Zoll-Sensor, f/2.4, 16 mm, 123° Sichtfeld

13 MP, 1/3-Zoll-Sensor, f/2.4, 16 mm, 123° Sichtfeld Frontkamera: 8 MP, 1/4-Zoll-Sensor, f/2.0, 26 mm

8 MP, 1/4-Zoll-Sensor, f/2.0, 26 mm Kamerafunktionen: OIS und EIS, HDR, Nachtmodus, Bokeh, Panorama, KI-Zoom und Serienbilder mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde

OIS und EIS, HDR, Nachtmodus, Bokeh, Panorama, KI-Zoom und Serienbilder mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde Akku: 5.000 mAh, laut Sony bis zu zwei Tage Laufzeit

5.000 mAh, laut Sony bis zu zwei Tage Laufzeit Laden: USB Power Delivery (USB PD), adaptives Laden und Batteriepflege

USB Power Delivery (USB PD), adaptives Laden und Batteriepflege Betriebssystem: Android 16

Android 16 Updates: bis zu 4 Android-Versionsupgrades und bis zu 6 Jahre Sicherheitsupdates

bis zu 4 Android-Versionsupgrades und bis zu 6 Jahre Sicherheitsupdates Mobilfunk: 5G, 4G LTE, 3G und 2G

5G, 4G LTE, 3G und 2G SIM: Dual-SIM mit nanoSIM und eSIM

Dual-SIM mit nanoSIM und eSIM WLAN: Wi-Fi 6E, 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz

Wi-Fi 6E, 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Bluetooth: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Ortung: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS Anschlüsse: USB-C (USB 2.0) und 3,5-mm-Klinkenanschluss

USB-C (USB 2.0) und 3,5-mm-Klinkenanschluss NFC: vorhanden

vorhanden Audio: Stereo-Frontlautsprecher, Hi-Resolution Audio, LDAC, aptX Adaptive, DSEE Ultimate und 360 Reality Audio

Stereo-Frontlautsprecher, Hi-Resolution Audio, LDAC, aptX Adaptive, DSEE Ultimate und 360 Reality Audio Fingerabdrucksensor: vorhanden

vorhanden Preis: 599 Euro (UVP)

599 Euro (UVP) Verfügbarkeit: ab Ende September 2026

Sämtliche Details zum neuen Smartphone findet ihr auch auf der Produktseite.

Sony gibt zudem an, dass der Akku auch nach vier Jahren noch eine hohe Leistungsfähigkeit bieten soll. Das Gehäuse setzt auf eine transparente Rückseite mit matter Beschichtung.

Ich finde die Verbesserungen sinnvoll, weil Sony genau an typischen Alltagspunkten wie Display, Akku und Lautsprechern ansetzt. Bei 599 Euro dürfte das Xperia 10 VIII aber vor allem über seine Ausdauer und das vergleichsweise eigenständige Konzept überzeugen müssen.

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