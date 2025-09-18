Mobilität

SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage

Auspuff Diesel Abgas

Immer mehr SPD-Politiker äußern Zweifel am geplanten EU-Verbrenner-Aus ab 2035. Neben Vertretern der Union stellen nun auch Sozialdemokraten die Beschlüsse infrage und fordern mehr Flexibilität.

Mehrere Abgeordnete der SPD-Fraktion haben sich gegen das vorgesehene Ende der Neuzulassung von Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 ausgesprochen. Esra Limbacher, Sprecher des Seeheimer Kreises, betonte laut SPIEGEL, die Ziele seien für die Automobilindustrie derzeit kaum erreichbar.

Er sprach sich für pragmatischere Regelungen bei Flottengrenzwerten und Strafzahlungen aus. Auch der Abgeordnete Andreas Schwarz verwies auf die Bedeutung von Zulieferbetrieben und plädierte für Technologieoffenheit.

SPD-intern unterschiedliche Positionen zum Verbrenner-Aus

Unterstützung erhalten die Forderungen durch ein internes Papier von Olaf Lies, Ministerpräsident in Niedersachsen, und Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlands. Darin wird vorgeschlagen, auch über 2035 hinaus Fahrzeuge mit synthetischen und biogenen Kraftstoffen zuzulassen.

Dagegen warnte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor zusätzlicher Planungsunsicherheit und erinnerte an die Verpflichtung Deutschlands, Klimaziele einzuhalten. Er betonte, das Jahr 2035 sei Teil eines langfristig abgestimmten EU-Systems.

Die endgültige Entscheidung über das Verbrenner-Aus liegt bei der Europäischen Union. Nach Angaben der EU-Kommission soll der Plan Ende des Jahres erneut überprüft werden. Die Diskussion innerhalb der SPD zeigt, dass die Partei beim Thema Klimapolitik und Industrieinteressen keine einheitliche Linie verfolgt.

Ich finde es spannend zu beobachten, wie sehr die SPD in dieser Frage zerrissen ist. Einerseits möchte sie die Klimaziele einhalten, andererseits spielt der Druck aus den Wahlkreisen und von der Autoindustrie eine riesige Rolle. Das klingt für mich nach einem politischen Spagat, bei dem es schwer werden wird, es allen recht zu machen. Vor allem dann nicht, wenn sich der Koalitionspartner schon lange stark positioniert hat.

Auspuff Diesel Abgas

Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035

Der Auto Club Europa (ACE) hat anlässlich der IAA Mobility 2025 Kritik an Forderungen zur Verschiebung des EU-Verbrenner-Aus ab 2035…

11. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. MM 🌟
    sagt am

    Die KleinKo wird die Autoindustrie schon endgültig vor die Wand fahren. Haben sie bei Solar und Wind ja auch schon geschafft.

    Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Es kotzt mich richtig an! Es wird so getan, als ob die Probleme unserer Auto-Industrie -> Made by EU sind mit deren Vorgaben.

    Das ist völliger Blödsinn. Unserer Auto-Industrie geht es schlecht, weil man es nicht schafft in China und den USA Konkurrenzfähig zu sein. Dort brechen die Einnahmen weg oder sind es schon.

    Aber Hauptsache die Grünen sind schuld.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      Exakt, denn da werden aktuelle Probleme der Branche damit erklärt, was erst in 10 Jahren kommt. Porsche, Mercedes und Co. wird es keinen Prozentpunkt besser gehen, wenn das gekippt wird, weil das die aktuellen Probleme nicht löst.

      Antworten
  3. Sebastian 🌟
    sagt am

    Ich finde es spannend wie man nach wie vor der Meinung ist dass Deutschland geschweige die EU mit diesen Klimazielen global irgendwas bewirkt und sich selbst lieber geißelt, Deutschland voran mit seinen AKWs.

    Antworten
    1. Ronald 💎
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Ich finde es spannend wie man nach wie vor der Meinung ist man könnte sich an die Klimakatastrophe „anpassen“ und einfach so weiter machen wie bisher.
      ich finde es spannend wie man nach wie vor der Meinung ist der Verzicht auf die teuerste Art von Energieerzeugung wäre eine Geißelung.

      Antworten
    2. P45 💎
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Wie auch Ronald schon sagt, ist es doch wohl eher schlau, die bei weitem teuerste Energieerzeugung komplett stillzulegen. Wer immer noch das Märchen vom billigen Atomstrom glaubt, muss in der Schule wohl mit was anderem beschäftigt gewesen sein.

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu P45 ⇡

        Na ja, nach deiner Rechnung kommt der GRÜNE Strom aus der Steckdose, einfach so 😀

        Antworten
  4. Dom 🏅
    sagt am

    Was an dem Ziel nicht technologieoffen sein soll, soll mir doch bitte jemand mal erklären.
    Soviel absurder Nonsens zu dem Thema ist nur noch schwer zu ertragen

    Antworten

