Dienste

Spotify optimiert das kostenlose Abo

Autor-Bild
Von
|
Spotify Logo Header 2024

Das Ziel von Spotify sind zwar Premium-Nutzer, die für das Abo zahlen, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese für sich gewinnen möchte. Ein Weg, ist ein kostenloses Abo, welches allerdings mit sehr vielen Einschränkungen kommt.

Eine davon hat man jetzt gelockert, denn mit „Pick & Play“, „Search & Play“ und „Share & Play“ gibt es jetzt die Option, dass man einen Song direkt anklicken und abspielen kann, suchen und abspielen kann oder man wählt einen geteilten Song.

Laut Spotify wird diese neue Möglichkeit für Spotify Free ab sofort nach und nach für alle Nutzer verteilt, es kann also (wie bei der neuen Lossless-Option bei den Premium-Nutzern, die ich übrigens immer noch nicht habe) eine Weile dauern.

Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an

Eine Analyse des gut informierten Ming-Chi Kuo hat ergeben, dass Apple mit dem ersten Wochenende bei den neuen iPhones zufrieden…

15. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Spotify optimiert das kostenlose Abo
Weitere Neuigkeiten
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News
Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max sind offiziell
in Smartphones
Volkswagen plant keinen neuen ID.4: VW ID Tiguan kommt 2026
in Mobilität
Citroen C3 Aircross Front
Citroën verspricht: Elektroauto zum Verbrenner-Preis
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android 16 ist da: Samsung verteilt großes Update auf One UI 8
in Firmware und OS