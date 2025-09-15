Spotify optimiert das kostenlose Abo

Das Ziel von Spotify sind zwar Premium-Nutzer, die für das Abo zahlen, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese für sich gewinnen möchte. Ein Weg, ist ein kostenloses Abo, welches allerdings mit sehr vielen Einschränkungen kommt.

Eine davon hat man jetzt gelockert, denn mit „Pick & Play“, „Search & Play“ und „Share & Play“ gibt es jetzt die Option, dass man einen Song direkt anklicken und abspielen kann, suchen und abspielen kann oder man wählt einen geteilten Song.

Laut Spotify wird diese neue Möglichkeit für Spotify Free ab sofort nach und nach für alle Nutzer verteilt, es kann also (wie bei der neuen Lossless-Option bei den Premium-Nutzern, die ich übrigens immer noch nicht habe) eine Weile dauern.