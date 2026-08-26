Software

Spotify streikt in Android Auto: Google verteilt jetzt die Lösung

René Hesse
Von
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Google beginnt mit der Verteilung eines Fixes für den aktuellen Spotify-Fehler unter Android Auto.

Betroffene Nutzer konnten Spotify zuletzt teilweise nicht über Android Auto öffnen. Statt Musik oder Podcasts erschien die Meldung „Spotify reagiert nicht“. Nutzer konnten die App anschließend nur schließen oder weiter auf eine Reaktion warten.

Google bestätigte gegenüber Android Authority am 26. August 2026, dass die Fehlerbehebung nun schrittweise verteilt wird. Wie schnell der Fix alle Nutzer erreicht, ist bislang nicht bekannt.

Spotify-Probleme unter Android Auto sollen verschwinden

Die wichtigsten Details im Überblick:

  • Spotify ließ sich bei einigen Nutzern nicht mehr starten.
  • Android Auto zeigte die Meldung „Spotify reagiert nicht“.
  • Das Problem trat bei manchen Nutzern wiederholt auf.
  • Google hat mit der Verteilung eines Fixes begonnen.

Als vorübergehende Lösungen halfen bei einigen Betroffenen das Verlassen des Android-Auto-Betaprogramms oder das Löschen des Spotify-Caches auf dem Smartphone. Eine dauerhaft zuverlässige Lösung waren diese Maßnahmen jedoch nicht.

Ich halte den schnellen Fix für wichtig, denn Spotify gehört für viele Fahrer zu den zentralen Funktionen von Android Auto. Gerade bei solchen Basisdiensten sollte Google Probleme möglichst früh erkennen und beheben.

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