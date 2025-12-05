Spotify will zu einer Videoplattform werden

Dienste

Spotify hat Gefallen an Videos gefunden, seien es Musikvideos oder Podcasts in Videoform, die, wie man hört, sogar mehr Geld bei exklusiven Deals bekommen. Es ist nur der Anfang, denn Spotify möchte YouTube, TikTok und Co. direkt angreifen.

Im Newsletter Lowpass von The Verge schreibt Janko Roettgers, dass Spotify ein „weltweit führender Videodienst“ werden möchte. Man hat in den letzten Monaten viele Deals geschlossen, die für diese neue Offensive von Spotify nötig waren.

Am Ende bietet jeder Musikdienst mehr oder weniger ein ähnliches Angebot bei der Musik, alle kosten mehr oder weniger das gleiche Geld, man muss also schauen, wie man sich abhebt. Und nach Podcasts sind das jetzt die Videos bei Spotify.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Also künftig noch mehr zahlen für Spotify, yeeeeaaaaah…..

