Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab

Bei Apple gibt es seit Jahren ein Argument, welches zwar mittlerweile auch nicht mehr ganz so stark ist, aber immer noch zählt: iPhones sind wertstabil. Doch es gibt Ausnahmen, wie das neue iPhone Air, welches einen echten Tiefpunkt darstellt.

Bei SellCell hat man sich den Werterhalt nach ca. 10 Wochen angeschaut und dabei festgestellt, dass das iPhone Air einen sehr hohen Wertverlust hat, höher als so ziemlich alle anderen iPhones der letzten Jahre. Vor allem die große Version mit 1 TB Speicher ist mittlerweile oft nur noch die Hälfte der UVP (1.699 Euro) wert.

Dünne Smartphones kommen nicht an

Es ist nicht die erste negative Meldung rund um das iPhone Air, man kann sogar schon jetzt sagen, dass die Ära der dünnen und leichten Smartphones gescheitert ist, bevor sie überhaupt richtig startete. Laut Quelle liegt das Air auf dem Level von sehr schlechten Plus- und Mini-Modellen, da waren aber viele noch wertstabiler.

Man kann das auch im Einzelhandel beobachten, dort landete das iPhone Air sehr schnell bei unter 1.000 Euro und die Tendenz geht sogar in Richtung 900 Euro. Es ist damit fast so teuer wie ein normales iPhone 17 und kommt dennoch deutlich schlechter an. Das zeigt, dass es nicht nur am Preis liegt, es liegt auch am Gerät.

Einige Konkurrenten haben ihr dünnes Smartphone auf Eis gelegt oder das Projekt vor Marktstart gestoppt, daher bin ich mal gespannt, wie sich das 2026 entwickelt. Ein neues iPhone Air kommt erst 2027 und Apple wird derzeit sicher auch genau überlegen, ob man die geplante dritte Generation wirklich weiter entwickeln soll.

Das iPhone Air ist nicht wichtig für Apple

Man könnte nach dem Erfolg des iPhone 17 sagen, dass ein iPhone 17 Plus deutlich sinnvoller gewesen wäre, ja. Aber, und das darf man nicht vergessen, es wäre dem iPhone 17 Pro Max zu gefährlich geworden, das iPhone 17 lockt ja bereits Kunden vom iPhone 17 Pro weg. Und am Ende zählt dann eben doch die Gewinnmarge.

Apple rechnet in diesem Quartal mit einem neuen Rekordquartal, das miserable Abschneiden des iPhone Air dürfte also zu verkraften sein. Mal schauen, ob das Air dem Mini und Plus auf das Abstellgleis folgen wird. Noch ist es dafür zu früh.

