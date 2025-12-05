Smartphones

Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Bei Apple gibt es seit Jahren ein Argument, welches zwar mittlerweile auch nicht mehr ganz so stark ist, aber immer noch zählt: iPhones sind wertstabil. Doch es gibt Ausnahmen, wie das neue iPhone Air, welches einen echten Tiefpunkt darstellt.

Bei SellCell hat man sich den Werterhalt nach ca. 10 Wochen angeschaut und dabei festgestellt, dass das iPhone Air einen sehr hohen Wertverlust hat, höher als so ziemlich alle anderen iPhones der letzten Jahre. Vor allem die große Version mit 1 TB Speicher ist mittlerweile oft nur noch die Hälfte der UVP (1.699 Euro) wert.

Dünne Smartphones kommen nicht an

Es ist nicht die erste negative Meldung rund um das iPhone Air, man kann sogar schon jetzt sagen, dass die Ära der dünnen und leichten Smartphones gescheitert ist, bevor sie überhaupt richtig startete. Laut Quelle liegt das Air auf dem Level von sehr schlechten Plus- und Mini-Modellen, da waren aber viele noch wertstabiler.

Man kann das auch im Einzelhandel beobachten, dort landete das iPhone Air sehr schnell bei unter 1.000 Euro und die Tendenz geht sogar in Richtung 900 Euro. Es ist damit fast so teuer wie ein normales iPhone 17 und kommt dennoch deutlich schlechter an. Das zeigt, dass es nicht nur am Preis liegt, es liegt auch am Gerät.

Einige Konkurrenten haben ihr dünnes Smartphone auf Eis gelegt oder das Projekt vor Marktstart gestoppt, daher bin ich mal gespannt, wie sich das 2026 entwickelt. Ein neues iPhone Air kommt erst 2027 und Apple wird derzeit sicher auch genau überlegen, ob man die geplante dritte Generation wirklich weiter entwickeln soll.

Das iPhone Air ist nicht wichtig für Apple

Man könnte nach dem Erfolg des iPhone 17 sagen, dass ein iPhone 17 Plus deutlich sinnvoller gewesen wäre, ja. Aber, und das darf man nicht vergessen, es wäre dem iPhone 17 Pro Max zu gefährlich geworden, das iPhone 17 lockt ja bereits Kunden vom iPhone 17 Pro weg. Und am Ende zählt dann eben doch die Gewinnmarge.

Apple rechnet in diesem Quartal mit einem neuen Rekordquartal, das miserable Abschneiden des iPhone Air dürfte also zu verkraften sein. Mal schauen, ob das Air dem Mini und Plus auf das Abstellgleis folgen wird. Noch ist es dafür zu früh.

Apple Event September 2021 Header

Der Management-Umbau bei Apple geht weiter

Apple baut seine Führungsebene weiter um und vor allem in dieser Woche war da sehr viel Bewegung im Unternehmen. Erst…

5. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. hugo 🌀
    sagt am

    Ich würde mich freuen, wenn wieder einmal ein Mini kame. Für mich das beste Business Smartphone.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab
Weitere Neuigkeiten
VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
in Mobilität
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer
KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Cloudflare erneut mit Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste
in Dienste
Tesla führt sein bisher günstigstes Elektroauto in Deutschland ein
in Mobilität
Congstar
congstar Winteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife
in Tarife
Bundesregierung erwägt Pflicht für Türwarnsysteme
in Mobilität
Google plant neue Gesten für die Pixel Watch
in Wearables
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix möchte Warner kaufen
in News
Toyota plant elektrischen Sportwagen von Lexus
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Große Erleichterung für Cupra deutet sich an
in Mobilität