GTA 6 auf der PlayStation 5: Exklusiver Deal mit Sony bestätigt

Rockstar Games warb beim zweiten Trailer damit, dass das Material von GTA 6 auf der PlayStation 5 aufgenommen wurde und diese Woche hat Strauss Zelnick ein altes Gerücht bei Bloomberg bestätigt, denn es gibt einen Deal mit Sony.

Wie dieser aussieht, ist unklar, so der Take-Two-Chef gegenüber Jason Schreier, aber es hat nichts damit zu tun, dass GTA 6 zum Start nicht auf dem PC erscheint. Rockstar startet historisch immer erst auf Konsolen. Das hat den Grund, was man natürlich so nicht öffentlich sagt, dass man bei vielen doppelt abkassieren kann.

GTA 6 wird seit 8 Jahren entwickelt

GTA 6 befindet sich seit 8 Jahren in der Entwicklung und man hat langsam großen Respekt vor dem Release am 19. November, denn die Erwartungen sind so hoch.

Das Ziel sei durchaus, dass man das „beste Entertainment-Produkt“ auf den Markt bringt, aber das neue Grand Theft Auto ist auch eines der teuersten Spiele (die Summe wurde nicht verraten) und dementsprechend muss man hier abliefern.

Grundsätzlich will Take-Two „große Blockbuster-Spiele“ und dazu muss man auch hin und wieder mehr Geld ausgeben und Risiken eingehen. GTA 6 ist so ein Fall.

So langsam deutet sich an, dass der November wirklich sicher ist und auch bald das Marketing voll beginnt, so ein Interview ist ebenfalls ein guter Hinweis darauf.