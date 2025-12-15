Half-Life 3 kommt 2026: Fans werden skeptisch

Nach vielen Jahren mit Meldungen rund um ein neues Half-Life gab es in diesem Jahr erstmals richtige Hinweise und gute Gründe, warum wir mal wieder ein neues Spiel der Reihe sehen werden. Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, aber es würde mich schwer wundern, wenn Valve das Spiel noch so kurz vor Weihnachten zeigt.

Half-Life 3 soll definitiv 2026 kommen

Doch Mike Straw, eine der Quellen, die immer wieder über Half-Life 3 sprachen, bleibt bei seiner Aussage. Das Spiel wird ein Launch-Titel im Frühjahr 2026 für die Steam Machine. Die aktuellen Speicherpreise bereiten Valve aber Sorgen, so der Autor von Insider Gaming, aus diesem Grund hat man Half-Life nicht gezeigt.

Die Termine, die immer mal wieder die Runde machten, wurden (wie bei Half-Life Alyx) angeblich gezielt von Valve gestreut, um für Skepsis zu sorgen und um Leaker zu entlarven. Möglich wäre aber auch, falls die Preise für RAM weiter explodieren, dass Valve die Konsole etwas verschiebt und mit dem Marktstart länger wartet.

Aber, und ich kann es verstehen, viele sind mittlerweile wieder skeptisch, wenn es um Half-Life 3 geht. Ich glaube weiterhin an das Spiel, auch wenn ich mir nicht so sicher bin, ob es wirklich ein „Teil 3“ wird. Ein neues Half-Life wäre aber für die ganze Hardware-Offensive von Valve definitiv ein optimaler Launch-Titel für 2026.