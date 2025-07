Stellantis bringt kontextbasierte POI-Anzeige ins Auto

Der Automobilkonzern Stellantis hat eine Kooperation mit der Plattform 4screen bekannt gegeben. Ziel sei es, digitale, standortbezogene Echtzeitdienste in die Fahrzeugflotten des Konzerns zu integrieren.

Die Dienste werden zunächst in ausgewählten Modellen der Marken Fiat, Jeep und Ram mit Uconnect-4- oder Uconnect-5-Systemen verfügbar sein. Weitere Marken sollen schrittweise folgen. Ziel sei es, Fahrern den Zugriff auf nahegelegene Orte wie Restaurants, Tankstellen, Parkplätze oder Händlern direkt über das Infotainmentsystem zu ermöglichen.

Die Plattform soll kontextbasierte Informationen liefern und sich an den jeweiligen Standort sowie die Präferenzen der User anpassen. Points of Interest (POIs) werden gefiltert und personalisiert angezeigt, um eine gezielte Auswahl relevanter Ziele zu erleichtern. Die Integration in das Infotainmentsystem ist so gestaltet, dass sie während der Fahrt möglichst wenig ablenkt, heißt es in der Pressemeldung.

Integration in bestehende Systeme und Sicherheitsaspekte

Laut Anbieter erfolgt die Darstellung der Informationen innerhalb der bestehenden Benutzeroberfläche des Fahrzeugs. Im Unterschied zu externen Apps sollen Inhalte direkt und „ohne Medienbruch“ über das Fahrzeugdisplay abrufbar sein. Dabei werden Öffnungszeiten, Angebote und Kontaktdaten von Geschäften oder Dienstleistern eingeblendet, die der Nutzer während der Fahrt in Anspruch nehmen kann.

Die Einführung des Dienstes erfolgt in mehreren Phasen und wird über Over-the-Air-Updates bereitgestellt. Das Partnernetzwerk von 4screen soll zudem kontinuierlich erweitert werden, um das Angebot an Inhalten zu vergrößern. Inwieweit das Ganze mit Onlinedaten von Google oder Apple mithalten kann, muss sich noch zeigen.

