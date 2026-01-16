Stellantis denkt über Range Extender bei Peugeot, Opel und Co. nach

Mobilität

Die chinesische Stellantis-Marke Leapmotor setzt auch auf sogenannte Range Extender, die im Grunde wie ein Hybrid funktionieren. Da wird allerdings nicht der Verbrenner elektrisch angetrieben, sondern das Elektroauto bekommt diesen.

Durch den zusätzlichen Verbrenner lässt sich so die Reichweite steigern, aber es bleibt der Nachteil, dass man mit der Technik aus zwei Welten leben muss. Doch in China sind REVs beliebt und in Europa könnten sich auch sehr bald durchstarten.

Daher denkt Stellantis darüber nach, ob man die Technik von Leapmotor auch bei Peugeot, Opel, Fiat, Citroën und anderen Marken unterbringt, so Tianshu Xin bei Autocar. Unklar ist jedoch, welche Modelle von Stellantis dafür in Betracht kommen.

