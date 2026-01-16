Opel: Schlechte Nachrichten für neues Elektroauto

Vor bald fünf Jahren überraschte uns Opel, als man einen elektrischen Manta ankündigte und kurze Zeit später bestätigte, dass dieser 2025 kommen soll. Nun, wir haben 2026 und ein elektrischer Manta fehlt. Wo bleibt das Modell also?

Das wollte auch der Spiegel von Florian Huettl wissen, der schlechte Nachrichten für alle Wartenden mitbrachte. Das „Manta-Projekt existiert“, so der Opel-Chef von Deutschland, aber bisher gibt es nur „Designmodelle“ und „vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen“. Der Fokus von Opel liegt jetzt woanders.

Der elektrische Opel Manta wurde immer wieder als ein hochemotionales Auto positioniert, aber abgesehen von Konzeptbildern, scheint dieser nur auf dem Papier zu existieren. Und wenn er kommt, dann vermutlich anders, nämlich als 0815-SUV.

Ich kann Opel gut verstehen, so ein Schritt wäre riskant, aber auch mutig. Es wäre denkbar, dass man damit scheitert, aber es würde den Markt bereichern. Aber bei Stellantis muss man sparen und da ist derzeit kein Platz für besondere Modelle.

Wenn der ganze Wandel der Branche vollbracht ist, was aber noch ein Jahrzehnt dauern wird, dann hoffe ich, dass wir mehr Auswahl bei Elektroautos bekommen und nicht alles auf den Massenmarkt (sprich SUV) getrimmt wird. So ein Elektro-Manta wäre kein Bestseller, aber ich vermisse solche Modelle derzeit dennoch.