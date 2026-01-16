Mobilität

Opel: Schlechte Nachrichten für neues Elektroauto

Autor-Bild
Von
|
Opel Manta Elektro Header

Vor bald fünf Jahren überraschte uns Opel, als man einen elektrischen Manta ankündigte und kurze Zeit später bestätigte, dass dieser 2025 kommen soll. Nun, wir haben 2026 und ein elektrischer Manta fehlt. Wo bleibt das Modell also?

Das wollte auch der Spiegel von Florian Huettl wissen, der schlechte Nachrichten für alle Wartenden mitbrachte. Das „Manta-Projekt existiert“, so der Opel-Chef von Deutschland, aber bisher gibt es nur „Designmodelle“ und „vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen“. Der Fokus von Opel liegt jetzt woanders.

Opel Manta Elektro Header

Konzept für elektrischen Opel Manta

Der elektrische Opel Manta wurde immer wieder als ein hochemotionales Auto positioniert, aber abgesehen von Konzeptbildern, scheint dieser nur auf dem Papier zu existieren. Und wenn er kommt, dann vermutlich anders, nämlich als 0815-SUV.

Ich kann Opel gut verstehen, so ein Schritt wäre riskant, aber auch mutig. Es wäre denkbar, dass man damit scheitert, aber es würde den Markt bereichern. Aber bei Stellantis muss man sparen und da ist derzeit kein Platz für besondere Modelle.

Wenn der ganze Wandel der Branche vollbracht ist, was aber noch ein Jahrzehnt dauern wird, dann hoffe ich, dass wir mehr Auswahl bei Elektroautos bekommen und nicht alles auf den Massenmarkt (sprich SUV) getrimmt wird. So ein Elektro-Manta wäre kein Bestseller, aber ich vermisse solche Modelle derzeit dennoch.

Audi A6 Etron Seite Header

Audi zieht bei Elektroautos an Mercedes vorbei

BMW erlebte bei den Elektroautos im letzten Jahr einen Dämpfer, liegt aber mit 442.072 Einheiten weiterhin an erster Steller der…

15. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Opel: Schlechte Nachrichten für neues Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Apple Event September 2021 Header
Apple könnte nächste Woche neue Hardware zeigen
in Computer und Co.
Amazon macht Fallout offiziell zur Reality-TV Show
in News
Meta Quest 3 Vr
Meta interpretiert das Metaverse jetzt ganz neu
in Marktgeschehen
Plant Nintendo eine weitere Switch für 2026?
in Gaming
Game Thrones Header
Game of Thrones: HBO könnte mit Fortsetzung alle Fans überraschen
in News
Apple und die alte „Liebe“ für Displays mit 60 Hz
in Smartphones
Spotify Logo Header 2024
Spotify wird teurer: Neue Preise für 2026 starten
in Dienste
GTA 6: Neues Gerücht ist schon wieder eine Falschmeldung
in Gaming
Doctor Arzt
Doctolib vor Gericht: Filter für Kassenpatienten sorgt für Ärger
in Dienste
Apple App Store Icon Header
Apple: Die EU ist mit Alternativen für den App Store gescheitert
in Firmware und OS