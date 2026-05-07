Amazon Alexa+ startet offiziell in Deutschland

Amazon hat heute den offiziellen Startschuss für Alexa+ in Deutschland gegeben und auch verraten, was die bessere Version bei uns kosten wird. Es sind, wie schon erwartet, 22,99 Euro pro Monat. Mit Amazon Prime ist Alexa+ aber kostenlos.

Ich gehe stark davon aus, dass das niemand für 23 Euro im Monat buchen wird und das nur ein Preis ist, der Prime attraktiver machen soll. Im Rahmen des neuen Early-Access-Programms wird Alexa+ aber kostenlos in Deutschland sein, so Amazon.

Wie kann man daran teilnehmen? Entweder einen neuen Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max oder Echo Studio kaufen oder direkt bei Amazon dafür anmelden und hoffen, dass man zeitnah eine entsprechende Einladung für Alexa+ erhält.

Alexa+ ist auf allen Echos verfügbar, ausgenommen Echo Dot (1. Gen.), Echo (1. Gen.), Echo Plus (1. Gen.), Echo Show (1. Gen.), Echo Show (2. Gen.) und Echo Spot (1. Gen.) und „Nicht alle Funktionen sind auf allen Geräten verfügbar“, so Amazon.

Alexa+ beherrscht natürliche Dialoge, versteht euch besser, weiß mehr, kann Dinge kaufen oder reservieren und jedes Gerät mit Alexa+ ist verknüpft, ihr könnt also nahtlos wechseln. Ich werde das jetzt mal testen und dann zeitnah mehr berichten.

25 Dinge, die man mit Alexa+ machen kann

Anmerkung: Diese Liste wurde uns von Amazon Deutschland geschickt.

Einfach reden – ganz natürlich

Starte ein echtes Gespräch. Sage einmal „Alexa“ – dann kannst du frei drauflosreden. Nachhaken, Thema wechseln, weiterfragen: alles ohne das Aktivierungswort zu wiederholen. Frage nach allem, was dich interessiert. Von Geschichte über Fußball bis hin zu Filmtipps – Alexa kennt sich aus. Versuch’s mal mit: „Alexa, was soll ich schauen, wenn mir Peaky Blinders gefallen hat?“ Immer up to date. Hole dir Nachrichten von ARD, BILD, Der Spiegel und vielen weiteren – oder höre in einen von über 1.000 lokalen Radiosendern von ARD Sounds, RTL Radio oder Radio FFH rein. Alexa+ merkt sich, was dir wichtig ist. Sage ihr, welches Restaurant du magst oder welche Bücher Freunde empfohlen haben – sie nutzt das, um dir bessere Antworten zu geben. Dokumente hochladen, Fragen stellen. Lade handschriftliche Notizen, Flyer oder Anleitungen über die Alexa App hoch – und frage dann einfach Alexa, was du wissen willst.

Immer bestens organisiert, wo auch immer Du bist

Alexa+ kümmert sich um deinen Kalender. Lasse dir deinen Kalender zusammenfassen oder füge Termine einfach per Sprache hinzu. Sag zum Beispiel: „Alexa, trag Date Night am Donnerstag um 19 Uhr ein“ oder „Alexa, blocke den Sonntagmorgen für etwas Me-Time.“ E-Mails sprechen statt tippen. Hände voll? Diktiere einfach deine Nachricht, sage, ob sie formeller oder lockerer klingen soll – und lasse dir den Entwurf auf dein Handy schicken. Perfekt, wenn du gerade mehrere Dinge gleichzeitig erledigst. Lustige Durchsagen fürs ganze Haus oder für bestimmte Zimmer. Bring etwas Humor in den Alltag mit personalisierten Alexa Ankündigungen. Sag Alexa einfach, dass das Essen gleich fertig ist – und lehne dich zurück, während Alexa die Nachricht auf ihre ganz eigene, witzige Art überbringt. Oder schicke eine Ankündigung gezielt ins Wohnzimmer oder die Küche – ohne den Rest des Hauses zu stören. Alexa+ immer dabei. Fange ein Gespräch auf deinem Echo Show an und mache einfach in der Alexa App auf deinem Smartphone weiter. Alexa+ erinnert sich an den Kontext – das fühlt sich an wie ein Gespräch, das nie unterbrochen wurde.

Beste Unterhaltung – auf dich zugeschnitten

Entdecke neue Musik oder lang vergessene Klassiker. Du erinnerst dich nicht an den Songnamen? Beschreibe ihn einfach – die Stimmung oder eine Textzeile. Alexa findet ihn. Oder bitte sie, den neuesten Song von Harry Styles zu spielen, und frage danach, ob er früher in einer Band war. Sobald Alexa antwortet, läuft die Musik weiter. Podcasts ganz ohne Scrollen finden. „Alexa, spiel die letzte Folge von Fest & Flauschig.“ – fertig. Kein langes Suchen mehr. Musik durchs Haus schicken – ganz easy. Sage einfach „Alexa, spiele das überall, aber wecke die Kinder nicht“ oder „Alexa, schiebe es ins Wohnzimmer“. Alexa checkt, wo was läuft – du musst dir keine Gerätenamen merken. Was läuft gerade im Radio? Gefällt dir der Song, der gerade läuft? Frage einfach – Alexa sagt dir, wie er heißt und wer ihn singt. Streaming-Tipps, die zu dir passen. Sage Alexa einfach, worauf du gerade Lust hast: eine Feel-Good-Komödie oder ein kurzer Thriller fürs Wochenende? Sie schlägt dir was vor, das wirklich zu dir passt. Oder frage Alexa nach Ideen quer durch alle deine Streaming-Dienste. Sie sortiert die Vorschläge in passende Kategorien – weniger Suchen, mehr Schauen.

Verwalte bequem dein Smart Home

Routinen ganz einfach per Sprache einrichten. Mit Alexa+ brauchst du keine App mehr, um komplexe Routinen zu erstellen. Sage einfach: „Jeden Morgen um 7:30 Uhr, starte den Kaffee, check ob ich einen Regenschirm brauche und spiel die Nachrichten ab.“ Was früher 20 Klicks gebraucht hätte, geht jetzt in Sekunden. Mit der Stimm-ID kannst du für jedes Familienmitglied eigene Routinen einrichten. Wenn dein Partner „Guten Morgen“ sagt, startet seine Lieblingsplaylist und seine Nachrichten – ohne deine zu beeinflussen. Routinen für jede Jahreszeit oder jeden Monat. Alexa kann dir zu Monatsbeginn neue Rezeptideen geben, jeden Morgen checken, ob du eine Jacke brauchst, oder das Thermostat herunterregeln, wenn es draußen über 15 Grad wird. Du kannst Erinnerungen und Aktionen auch an Sonnenauf- oder -untergang koppeln. Persönliche Erinnerungen für jedes Familienmitglied. Lasse Alexa+ individuelle Erinnerungen einrichten – zum Beispiel, den Hund rauszulassen oder dass du heute früher heimkommst. Sobald Alexa+ die Person per visueller ID erkennt, bekommt genau sie die passende Nachricht. Dein Zuhause versteht dich einfach. Sage „Alexa, hier ist es zu heiß“ und Alexa regelt die Temperatur. Sag „Alexa, mach das Licht hier gemütlich“ und die Lichter dimmen sich. Du musst kein Gerät, keinen Raum und keine genaue Aktion nennen – Alexa versteht selbst, was gemeint ist. Schaue nach, was zuhause los war. Du besitzt eine Ring Kamera oder Türklingel? Dann kannst du Alexa fragen, was den Tag über passiert ist – Pakete, Besucher, ob die Mülltonnen rausgebracht wurden. Alexa prüft die Videos, statt nur Zeitstempel anzuzeigen.

Bewältige deinen Alltag mit Leichtigkeit

Rezeptideen, die wirklich zu dir passen. Sage Alexa, was du gerade im Kühlschrank hast und worauf du Lust hast – sie schlägt dir passende Rezepte vor, nennt dir Alternativen für fehlende Zutaten und fügt alles direkt deiner Einkaufsliste hinzu. Behalte den Überblick über alles, was wichtig ist. Lade einfach den Spielplan des Tischtennisvereins deiner Tochter, einen Dienstplan oder das Apfelkuchen-Rezept deiner Oma über die Alexa App hoch – und frag später nach. Alexa gibt dir die Zutatenliste, fügt alles zur Einkaufsliste hinzu oder checkt, ob der Familienausflug am Wochenende mit dem Tischtennisturnier kollidiert. Tisch reservieren? Schon passiert. Über OpenTable findet Alexa freie Plätze, bucht auf Wunsch deinen Lieblingstisch und trägt die Reservierung direkt in deinen Kalender ein. Finde genau das, was du suchst. Frage Alexa einfach – sie zeigt dir die besten Ergebnisse von Amazon.de. Du kannst die Suche im Gespräch verfeinern, nach Bewertungen fragen oder Details checken wie die Akkulaufzeit des Smartphones, ob der Rucksack wasserdicht ist oder der Fön mit amerikanischen Steckdosen funktioniert. Kein Angebot mehr verpassen. Behalte Produkte im Blick, lasse dich bei Preisänderungen benachrichtigen – oder sage Alexa, sie soll dir Bescheid geben, wenn der Wunschpreis erreicht ist. Das perfekte Geschenk finden. Sage Alexa, für wen du etwas suchst und was die Person mag – sie schlägt dir Ideen vor und gibt auf Wunsch auch die Bestellung auf Amazon.de auf, damit alles rechtzeitig ankommt.

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