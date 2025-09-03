Gesellschaft

ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz

Bildquelle: SWR/Studio Fritz Gnad/KI generiert

Im Auftrag des SWR hat das Produktionsunternehmen Picture Punks eine Dokumentation über den zunehmenden Frauenhass im Netz produziert. Sie ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar und wird heute Abend, am 3. September, um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Doku mit dem provokanten Titel „Shut Up, Bitch!“ taucht in die Welt des Internets ein und zeigt eine Szene von Influencern und TikTok-Kanälen, die mit aggressiver Männlichkeitsrhetorik Millionen junger Männer erreichen und laut den Machern der Doku ein frauenfeindliches Weltbild fördern – Stichwort Mannosphäre.

Zu Wort kommen auch zwei Jugendliche, die das Thema sowohl aus der Sicht eines Mannes als auch aus der Sicht einer Frau kommentieren und die Gefahren beziehungsweise Veränderungen aufzeigen, die ein Social Media-Feed und dessen Algorithmen bewirken können.

Bereits Anfang Januar letzten Jahres hatte die ARD zu diesem Thema eine umfangreiche Audioreihe mit dem Titel „Der autoritäre Mann: Doku über Frauenhass im Netz“ veröffentlicht. Darin wird der gezielte Hass auf Frauen im Zusammenhang mit dem Stichwort „Incels“ thematisiert.

