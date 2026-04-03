Studie: KI-Agenten könnten bis 2030 bis zu 17 Mrd. Euro im deutschen E-Commerce umsetzen

Eine neue Studie von Strategy& prognostiziert, dass KI-Agenten bis 2030 in Deutschland bis zu 17 Mrd. Euro im E-Commerce umsetzen könnten.

Die globale Strategieberatung von PwC hat in ihrer Studie „The agentic AI revolution in retail“ das Konzept des sogenannten Agentic Commerce als nächste Entwicklungsstufe des Handels identifiziert. Demnach handeln, verhandeln und kaufen autonome KI-Agenten eigenständig, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen.

Laut Studie könnte dieses neue Marktsegment bis 2030 bis zu 15 Prozent des gesamten europäischen E-Commerce ausmachen und europaweit ein Volumen von bis zu 109 Mrd. Euro erreichen.

Besonders auffällig ist laut den Studienautoren die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie verbreitet. Agentic AI breite sich im Handel viermal schneller aus als seinerzeit der klassische E-Commerce, heißt es in der Untersuchung. Die Technologie adressiere dabei zentrale strukturelle Herausforderungen – von der Kundenkommunikation über volatile Lieferketten bis hin zu wachsendem Margendruck.

KI-Agenten sollen Kosten senken und Umsätze steigern

Laut Unternehmensangaben könnten KI-Agenten die operativen Kosten im Kundenservice bis 2029 um bis zu 30 Prozent reduzieren, sobald autonome Systeme Routineanfragen eigenständig bearbeiten und Prozesse in Echtzeit steuern.

Studienautor und Strategy&-Partner Dr. Matthias Schlemmer betont, dass Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette neu auf agentische KI ausrichten müssten. Teams aus Menschen und KI-Agenten würden laut Schlemmer künftig zum Standard, was neue Kompetenzen und ein verändertes Führungsverständnis erfordere.

Als technische Grundvoraussetzung nennt die Studie folgende Punkte:

Eine moderne, einheitliche Datenarchitektur

Standardisierte Schnittstellen zwischen Systemen

Echtzeitfähige Entscheidungsprozesse über Systemgrenzen hinweg

Die vollständigen Ergebnisse der Studie „The agentic AI revolution in retail – From vision to process reality“ können online abgerufen werden.