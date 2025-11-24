Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das November Firmware-Update
Der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft setzt die Versorgung der monatlichen Software-Aktualisierungen für seine Surface-Geräte fort. Jetzt hat Microsoft eine entsprechende Version vom November Firmware-Update auch für das Surface Pro 9 veröffentlicht.
Details zur den Änderungen und Verbesserungen können in den Release Notes eingesehen werden, die wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt werden:
November 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.
Improvements and fixes:
- Addresses a fingerprint authentication bypass security vulnerability to prevent spoofing attacks.
- Fixes an issue where the Surface Pro Flex Keyboard battery may stop charging while the device is asleep.
- Addresses an issue where the device may stop responding when customers use Surface Slim Pen 2.
Falls ihr bisher keine Benachrichtigung durch die interne Windows Update-Funktion erhalten habt, müsst ihr wie gewohnt Geduld haben. Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt. Das Surface Pro 9 wird noch bis Ende Oktober 2028 mit Firmware-Updates versorgt.
Das Update kann aber auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt.
