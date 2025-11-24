Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das November Firmware-Update

Der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft setzt die Versorgung der monatlichen Software-Aktualisierungen für seine Surface-Geräte fort. Jetzt hat Microsoft eine entsprechende Version vom November Firmware-Update auch für das Surface Pro 9 veröffentlicht.

Details zur den Änderungen und Verbesserungen können in den Release Notes eingesehen werden, die wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt werden:

November 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Improvements and fixes: Addresses a fingerprint authentication bypass security vulnerability to prevent spoofing attacks.

Fixes an issue where the Surface Pro Flex Keyboard battery may stop charging while the device is asleep.

Addresses an issue where the device may stop responding when customers use Surface Slim Pen 2.

Falls ihr bisher keine Benachrichtigung durch die interne Windows Update-Funktion erhalten habt, müsst ihr wie gewohnt Geduld haben. Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt. Das Surface Pro 9 wird noch bis Ende Oktober 2028 mit Firmware-Updates versorgt.

Das Update kann aber auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden: Die kumulative Datei enthält für das jeweilige Surface-Modell alle aktualisierten Treiber und veröffentlichten Firmware-Updates, die Microsoft standardmäßig über Windows Update bereitstellt.