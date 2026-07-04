Smart Home

SwitchBot bringt neue Matter-Deckenleuchte auf den Markt

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Die Smart-Home-Marke SwitchBot erweitert ihr Sortiment um eine neue Matter-kompatible Deckenleuchte mit WLAN-Anbindung.

SwitchBot hat in dieser Woche die neue RGBICWW-Deckenleuchte vorgestellt und ergänzt damit sein bestehendes Smart-Home-Beleuchtungsangebot. Die Leuchte unterstützt den Standard Matter über WLAN und kann laut Unternehmensangaben ohne zusätzlichen Hub in verschiedene Smart-Home-Systeme eingebunden werden.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Deckenleuchte mit Plattformen wie Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant und Homey kompatibel. Nutzer können die Beleuchtung dadurch über Apps, Automatisierungen oder Sprachbefehle steuern.

Neue Smart-Home-Deckenleuchte mit RGB-Funktionen und Matter-Unterstützung

Die Leuchte kombiniert klassische Weißlichtfunktionen mit RGBIC-Technologie für mehrfarbige Lichteffekte. Die Farbtemperatur lässt sich laut SwitchBot zwischen 2700 und 6500 Kelvin einstellen. Zudem ist eine Dimmung von 1 bis 100 Prozent möglich.

Wichtige Ausstattungsmerkmale:

  • Unterstützung von Matter über WLAN ohne zusätzlichen Hub
  • 26 voreingestellte Szenen und 8 Lichteffekte
  • Steuerung per App, Sprache oder optionaler Fernbedienung
  • Zwei Größenvarianten mit bis zu 3200 Lumen Helligkeit

Das größere Modell mit 15 Zoll Durchmesser erreicht laut Hersteller bis zu 3200 Lumen und richtet sich an Wohnräume oder Arbeitszimmer. Die kleinere Variante mit 12 Zoll und bis zu 2000 Lumen ist für Flure, Badezimmer oder Abstellräume vorgesehen.

Darüber hinaus kann die Leuchte mit weiteren Geräten aus dem SwitchBot-Ökosystem kombiniert werden. Laut Unternehmensangaben sind dadurch Automatisierungen mit Präsenzsensoren, Türschlössern oder Videotürklingeln möglich.

Die Preise liegen bei 49,99 Euro für das kleinere und 69,99 Euro für das größere Modell.

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