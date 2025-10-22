SwitchBot stellt Matter-fähige Lichtserie vor

SwitchBot bringt seine neue Matter-Lichtserie mit smarter Steuerung und flexiblen Designs auf den Markt.

SwitchBot hat eine neue Reihe Matter-fähiger Leuchten vorgestellt, die sich über verschiedene Smart-Home-Plattformen steuern lassen. Die Lichtserie umfasst mehrere Modelle mit RGBIC- und RGB-Technologie sowie eine Kerzenwärmer-Lampe mit Matter-over-WiFi. Alle Produkte sollen laut Unternehmen ein personalisierbares Lichtambiente und eine einfache Integration in das bestehende Ökosystem ermöglichen.

Die RGBIC-Serie bietet nach Herstellerangaben vielseitige Lichteffekte mit unabhängiger Segmentsteuerung. Dazu gehören eine 1,35 Meter hohe Stehlampe, ein kürzbares Lichtband und ein flexibler Neonlichtschlauch.

Jede Variante unterstützt 16 Millionen Farben, voreingestellte Szenen und bis zu 25.000 Betriebsstunden. Auch die RGB-Serie richtet sich an Alltagsnutzung, mit dimmbaren Lichtmodi und IP44-Schutz für längere Haltbarkeit.

Info Matter ist ein herstellerübergreifender Smart-Home-Standard, der Geräte verschiedener Marken kompatibel macht und ohne zusätzliche Apps verbindet. Der Vorteil liegt in einer einfacheren Einrichtung, stabileren Steuerung und besserer Zusammenarbeit zwischen Plattformen wie Alexa, Google Home und Apple Home.

Neue Kerzenwärmer-Lampe und Matter-Integration

Als Besonderheit präsentiert SwitchBot die laut eigenen Angaben weltweit erste Matter-over-WiFi-Kerzenwärmer-Lampe. Sie schmilzt Kerzen mit Wärme statt mit Flamme und kann Helligkeit sowie Duftintensität automatisch anpassen. Zudem lassen sich alle neuen Leuchten lokal steuern, ohne Internetverbindung, was laut Hersteller eine schnellere Reaktion und mehr Privatsphäre ermöglicht.

Kernfunktionen der neuen Lichtserie

Matter-over-WiFi-Kompatibilität mit gängigen Smart-Home-Plattformen

RGBIC- und RGB-Modelle mit Segmentsteuerung und 16 Mio. Farben

Kerzenwärmer-Lampe ohne offene Flamme

Lokale Steuerung ohne Cloud-Anbindung

Integration in SwitchBot-Ökosystem mit Sensoren und Automationen

Die neue Lichtserie ist ab sofort über die SwitchBot-Website und Amazon erhältlich. Zum Marktstart gibt es einige Rabattaktionen. Das Unternehmen positioniert die Produkte als Teil seines erweiterten Smart-Home-Ansatzes.

Die neuen Switchbot Matter-Produkte im Überblick

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.