SWK Bank erhöht Festgeld-Zinsen für mehrere Laufzeiten

Die SWK Bank passt ihre Festgeld-Konditionen an: Für einige Laufzeiten steigen die Zinssätze leicht, andere bleiben unverändert. Anleger können Beträge zwischen 10.000 und 250.000 Euro fest anlegen, ohne Gebühren für Kontoeröffnung oder Kontoführung.

Neue Zinssätze im Überblick

1 Monat: 0,60 % p.a. (unverändert)

3 Monate: 1,75 % p.a. (unverändert)

6 Monate: 2,01 % p.a. (vorher 1,90 %)

12 Monate: 2,36 % p.a. (vorher 2,31 %)

18 Monate: 2,41 % p.a. (unverändert)

24 Monate: 2,50 % p.a. (vorher 2,45 %)

36 Monate: 2,61 % p.a. (vorher 2,55 %)

48–120 Monate: 2,00 % p.a. (unverändert)

Die Zinsen werden nach Ablauf der Laufzeit oder bei längeren Laufzeiten erstmals nach einem Jahr gutgeschrieben. Auf Wunsch erfolgt die Auszahlung direkt auf das Referenzkonto.

Teilnahmebedingungen

Festgeldanlagen können online über Video-Legitimation oder per Postident eröffnet werden. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für Kontoeröffnung oder Kontoführung an.

Einlagensicherung

Die Einlagen bei der SWK Bank sind über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH gesetzlich abgesichert. Pro Anleger gilt eine Sicherungsgrenze von 100.000 Euro.

