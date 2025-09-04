Smart Home

T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Laifen hat auf der IFA 2025 in Berlin zwei neue elektrische Rasierer vorgestellt. Die Modelle T1 Pro und P3 Pro erweitern das Produktportfolio des Unternehmens, das seit seiner Gründung 2019 im Bereich Körperpflege aktiv ist.

Nach Angaben des Unternehmens richtet sich der T1 Pro an Nutzer, die Wert auf Mobilität und kompaktes Design legen, während der P3 Pro für leistungsstarke und präzise Bartpflege konzipiert wurde. Beide Geräte nutzen CNC-gefertigte Gehäuse aus Aluminium, sind wasserdicht nach IPX7 und für Nass- oder Trockenrasur geeignet.

Technische Ausstattung der neuen Modelle

Der T1 Pro ist ein Ein-Klingen-Rasierer mit einem Gewicht von 93 Gramm. Er verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten pro Minute und automatischer Leistungsanpassung. Das Design lehnt sich an klassische Rasierer an und umfasst ein Aluminiumgehäuse mit 12 mm Griffdurchmesser. Die Akkulaufzeit gibt Laifen mit 120 Minuten an, wobei eine Schnellladung in einer Minute Energie für acht Minuten Rasur bereitstellt.

Der P3 Pro arbeitet mit einem Drei-Klingen-System und ist mit einem Dual-Linear-Motor ausgestattet, der laut Laifen 24.000 Schnitte pro Minute ermöglicht. Ein besonderes Merkmal ist ein sichtbares Motorfenster. Das Gerät wiegt 179 Gramm, bietet 100 Minuten Akkulaufzeit und ist ebenfalls CNC-gefertigt. Eine Schnellladung erlaubt sieben Minuten Nutzung nach drei Minuten Ladezeit.

Wichtige Unterschiede im Überblick:

  • T1 Pro: 93 g, Ein-Klingen-System, 120 Minuten Akkulaufzeit, T-förmiges Design
  • P3 Pro: 179 g, Drei-Klingen-System, 100 Minuten Akkulaufzeit, Motorfenster sichtbar
  • Beide Modelle: IPX7 wasserdicht, magnetischer Scherkopf, Nass- und Trockenrasur möglich

Die neuen Rasierer sind ab dem 5. September 2025 zunächst exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Ab dem 20. September erfolgt laut Unternehmensangaben eine Ausweitung des Vertriebs über den eigenen Online-Shop und Amazon. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159,99 Euro für den T1 Pro und 199,99 Euro für den P3 Pro.

Die Rasierer bei MediaMarkt →

XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor

XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 neue Projektoren für Heimkino und gewerblichen Einsatz. Die Marke erweitert ihr Portfolio um die…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
Weitere Neuigkeiten
Adobe Premiere für das iPhone angekündigt
in News
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home
Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel
in Smart Home
Škoda Elroq 85x: Allradvariante startet – auch Enyaq 85x wieder bestellbar
in Mobilität
Anker Powerbank Header
Stärkere Markenidentität: Anker stellt sich neu auf
in News