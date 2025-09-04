XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor

XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 neue Projektoren für Heimkino und gewerblichen Einsatz.

Die Marke erweitert ihr Portfolio um die HORIZON 20-Serie und den TITAN-Projektor, die unterschiedliche Zielgruppen adressieren.

Die HORIZON 20-Serie umfasst die Modelle HORIZON 20, HORIZON 20 Pro und HORIZON 20 Max. Laut Unternehmensangaben bieten sie hohe Helligkeit, Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode und IMAX Enhanced. Die Geräte verfügen über Gaming-Modi mit niedriger Latenz, Pro Tuning-Menü für manuelle Einstellungen sowie Harman/Kardon-Soundtreiber.

Das Flaggschiff HORIZON 20 Max liefert 5700 ISO-Lumen und nutzt eine RGB-Dreifach-Laserarchitektur. Laut XGIMI soll die Serie speziell Gaming-Enthusiasten ansprechen und erstmals mit Assassin’s Creed: Shadows zusammenarbeiten.

XGIMI TITAN: Projektor für gewerblichen Einsatz

Der TITAN ist für Konferenzräume, AV-Installationen und Events konzipiert. Er bietet 4K-Auflösung, 5000 Lumen Helligkeit, ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 und ist IMAX Enhanced-zertifiziert.

Die vertikale und horizontale Objektivverschiebung, ein optischer Zoom und interne optische Wegverschiebung sollen eine flexible Installation ermöglichen. Echtzeit-FPGA-Bildverarbeitung sorgt laut XGIMI für konsistente Bildqualität, unterstützt von DTS:X-Sound.

Die Produkte werden ab dem 4. September 2025 auf der IFA 2025 präsentiert, der Verkaufsstart der HORIZON 20-Serie ist für den 15. Oktober vorgesehen. Die Preise liegen zwischen 1.699 und 2.999 Euro. Frühbucher können laut Unternehmensangaben zusätzliche Vorteile wie einen Spielcode und einen Bodenständer erhalten.