Amazon reduziert Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr

Echo Pop 14

Amazon hat nicht nur die Second Chance Deal Day gestartet, sondern reduziert derzeit mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindles und vieles mehr.

Der Onlinehändler versichert wie gewohnt deutliche Preisnachlässe und bewirbt die aktuelle Aktion auch auf einer Unterseite. Die Rabatte (bis zu 72 % Preisnachlass sind je nach Produkt möglich) können sich sehen lassen, definieren jedoch keine Allzeit-Bestpreise. Ein Preisvergleich kann grundsätzlich nie schaden.

Echo-Geräte und mehr zum reduzierten Preis

Vergünstigt zu haben sind verschiedene Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, den Fire TV Stick, ring Hardware, Blink-Kameras und weitere Geräte.

Günstiger kann man mit dem Echo Pop einsteigen, der ist für nur 24,99 Euro im Angebot. Ich persönlich würde allerdings für 10 Euro mehr den Echo Dot der fünften Generation erwerben. Der bietet den deutlich besseren Klang. Wer seinen Echo lieber mit Display möchte, findet auch hier reichlich Angebote.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Amazon Prime Paket Header

Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt

Amazon startet heute erstmals ein spezielles Shopping-Event für Second-Hand-Artikel ein, die Second Chance Deal Days, die vom 3. bis 9.…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

