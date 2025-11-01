Wearables

TCL bringt Movetime MT48 Kids Watch nach Deutschland – kostet 149 Euro

Von
Von
|

TCL bringt am 11. November die Movetime MT48 Kids Watch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt.

Die Smartwatch richtet sich an Familien, die einen kontrollierten Einstieg ihrer Kinder in die digitale Welt wünschen. Das Gerät bietet LTE-Konnektivität, Dual-Frequenz-GPS und eine 2-Megapixel-Kamera, um Telefonate, Sprachnachrichten und Standortfreigaben ohne Zugang zu offenen App-Stores zu ermöglichen. Über die TCL Connect App können Eltern die Kontakte freigeben und den Standort überwachen.

Design, Funktionen und Nutzungsmodus der Movetime MT48

Die Uhr verfügt über ein 1,85-Zoll-Display, eine kindgerechte Benutzeroberfläche und bis zu 2,5 Tage Akkulaufzeit. Das wasserfeste Gehäuse nach IP68 schützt vor Staub und Wasser. Praktische Zusatzfunktionen wie Schrittzähler, Wecker und ein Schulmodus, der Benachrichtigungen blockiert, sollen die Konzentration im Unterricht fördern.

Kernfunktionen auf einen Blick:

  • LTE, GPS-Ortung, 2-Megapixel-Kamera
  • Kindgerechtes Design mit 1,85-Zoll-Display
  • Bis zu 2,5 Tage Akkulaufzeit, IP68 wasserfest
  • Schrittzähler, Wecker, Schulmodus
  • Elternkontrolle via TCL Connect App

Die Movetime MT48 ist ab dem 11. November für 149 Euro UVP in Blau, Dunkelgrau und Pink erhältlich. Der Start erfolgt zunächst exklusiv über Vodafone und 1&1 mit eigenen Kids-Tarifen, die monatlich Datenvolumen und Anruffunktion enthalten. Ab Dezember soll das Modell zusätzlich über o2-Shops verfügbar sein.

