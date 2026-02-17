Smart Home

Nuki Smart Lock Ultra Swiss ist ab sofort erhältlich

Das Unternehmen Nuki bringt das Smart Lock Ultra Swiss für Schweizer Rundzylinder auf den Markt.

Mit der fünften Generation seines elektronischen Türschlosses erweitert Nuki das bestehende Ultra-Modell um eine Variante für Schweizer Türen. Laut Unternehmensangaben kombiniert das Gerät eine kompakte Bauweise mit hoher Geschwindigkeit, aktuellen Sicherheitsstandards und verbesserter Kompatibilität.

Technisch setzt Nuki auf einen neu entwickelten bürstenlosen Motor. Dieser soll laut Hersteller für höhere Effizienz und Langlebigkeit sorgen. Das Smart Lock ist bis zu dreimal schneller als frühere Generationen und bietet drei Geschwindigkeitsmodi namens Insane, Standard und Gentle.

Nuki Smart Lock Ultra Swiss: Funktionen, Akku und Preise

Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku mit magnetischem Ladeanschluss. Eine vollständige Ladung dauert rund zwei Stunden und soll eine monatelange Nutzung ermöglichen. Die Installation erfolgt laut Nuki in etwa 15 Minuten ohne Bohren.

Zur Ausstattung zählen integriertes WiFi, Matter-over-Thread, App-Verwaltung mit bis zu 200 Zutrittsberechtigungen sowie Kompatibilität mit gängigen Smart-Home-Systemen. Der Verkauf startet ab sofort im Nuki Shop für CHF 349, das Home Set kostet CHF 429.

