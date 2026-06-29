Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau – 4500 Projekte umgesetzt
Telefónica Deutschland hat den Mobilfunkausbau im ersten Halbjahr 2026 deutlich ausgeweitet.
Telefónica Deutschland hat nach eigenen Angaben in der ersten Hälfte des Jahres bundesweit rund 4500 Ausbauprojekte umgesetzt. Damit lag die Zahl der Maßnahmen um etwa ein Viertel über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Der Schwerpunkt lag auf zusätzlichen Standorten sowie auf der Erweiterung bestehender Kapazitäten.
Mehr als 500 neue Mobilfunkstandorte mit 4G- und 5G-Technik gingen laut Unternehmensangaben in Betrieb. Neue Masten entstanden unter anderem entlang von Verbindungsstraßen sowie in ländlichen Regionen. Dadurch sollen digitale Anwendungen wie Navigation, mobiles Arbeiten und die Nutzung von Verwaltungsangeboten verbessert werden.
Telefónica investiert in neue Standorte und höhere Netzkapazitäten
Neben neuen Standorten modernisierte Telefónica Deutschland auch das bestehende Netz. Mehr als 2500 Kapazitätsupgrades wurden umgesetzt, um die Leistungsfähigkeit an stark frequentierten Orten wie Innenstädten, Verkehrsknotenpunkten, Gewerbegebieten oder Veranstaltungsorten zu erhöhen, so das Unternehmen. Hinzu kamen rund 1300 weitere Maßnahmen zum Ausbau des 5G-Netzes.
Wichtige Kennzahlen laut Unternehmensangaben:
- Rund 4500 Ausbauprojekte im ersten Halbjahr 2026
- Mehr als 500 neue Mobilfunkstandorte
- Über 2500 Kapazitätserweiterungen im Bestand
- Etwa 1300 zusätzliche 5G-Maßnahmen
Nach Angaben des Unternehmens erreicht das Mobilfunknetz inzwischen nahezu die gesamte Bevölkerung (nicht Fläche) in Deutschland, während 99 Prozent der Menschen Zugang zu 5G haben sollen.
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