Telefónica Deutschland: Netz-Offensive bringt mehr 5G und neue Standorte

Das Unternehmen Telefónica Deutschland beschleunigt im ersten Quartal 2026 den Ausbau seines Mobilfunknetzes deutlich.

Telefónica Deutschland (aka O2) hat seit Jahresbeginn rund 2000 Ausbaumaßnahmen umgesetzt. Laut Unternehmensangaben entspricht das einem Anstieg von etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der steigende Datenbedarf durch Anwendungen wie Streaming oder mobiles Arbeiten gilt als zentraler Treiber.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau neuer Standorte zur Verbesserung der Flächenversorgung sowie entlang von Straßen und Bahnstrecken. Rund 200 neue Mobilfunkmasten wurden in Betrieb genommen, was rechnerisch mehr als zwei neuen Standorten pro Tag entspricht.

Mobilfunk-Ausbau 2026: Mehr Standorte, Kapazität und 5G

Wichtige Ausbauzahlen im Überblick:

2000 Ausbaumaßnahmen seit Jahresbeginn

Rund 200 neue Mobilfunkstandorte

Mehr als 1100 Kapazitäts-Upgrades

Über 600 neue 5G-Sender

Parallel zum Ausbau der Abdeckung stärkt das Unternehmen die Netzkapazität in stark genutzten Regionen. Ziel sei laut Telefónica Deutschland eine stabile Datenübertragung auch bei hoher Auslastung. Ergänzend werden neue 5G-Sender aktiviert, wodurch das Netz nach Unternehmensangaben inzwischen rund 99 Prozent der Bevölkerung erreicht.

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