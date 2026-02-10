Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!

Das Unternehmen freenet startet ab sofort eine Aktion mit Magenta Mobil Young Tarifen im 5G-Netz der Telekom und erhöht dabei das enthaltene Datenvolumen deutlich.

Freenet bewirbt zwei Mobilfunktarife aus der Reihe Magenta Mobil Young, die sich an junge Nutzer richten. Angeboten werden die Varianten Magenta Mobil M Young 5G und Magenta Mobil L Young 5G mit einer Laufzeit von jeweils 24 Monaten. Beide Tarife nutzen das Telekom-Netz und unterstützen den 5G-Standard mit einer maximalen Datenrate von bis zu 300 Mbit/s.

Der kleinere Tarif umfasst laut Anbieter 100 GB Datenvolumen pro Monat, der größere 200 GB. In beiden Fällen sind eine Telefonie- und SMS-Flatrate enthalten. Der einmalige Anschlusspreis entfällt nach Unternehmensangaben vollständig. Zusätzlich gewährt freenet einen dauerhaften monatlichen Rabatt sowie einen zeitlich befristeten Aktionsrabatt über die Vertragslaufzeit.

Leistungsumfang der Young-Tarife im Telekom-Netz

Voraussetzung für den Abschluss ist ein Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Zum Leistungsumfang zählen EU-Roaming sowie zusätzliches Roaming in der Schweiz und in Großbritannien. Unterstützt werden zudem VoLTE, WLAN-Telefonie und die Nutzung per eSIM.

Wesentliche Merkmale der Aktion im Überblick

100 GB oder 200 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom

24 Monate Vertragslaufzeit ohne Anschlusspreis

EU-Roaming inklusive Schweiz und Großbritannien

Kostenlose Rufnummernmitnahme von fast allen Anbietern

Die Rufnummernmitnahme ist laut freenet grundsätzlich kostenlos möglich, mit Ausnahme von bestehenden freenet-Verträgen im Telekom-Netz, bei denen dies technisch ausgeschlossen ist. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Zu den Tarifen:

Magenta Mobil M Young 5G Magenta Mobil L Young 5G

