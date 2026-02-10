TarifeUpdate

Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!

Autor-Bild
Von
|
Bild: KI-generiert

Das Unternehmen freenet startet ab sofort eine Aktion mit Magenta Mobil Young Tarifen im 5G-Netz der Telekom und erhöht dabei das enthaltene Datenvolumen deutlich.

Update · 24.02.26 · 10:23 Uhr

Die beiden Magenta Young Aktionen enden heute, am 24.02.26 um 23:59 Uhr. Weitere Angebote findet ihr in unserem Tarifvergleich.

Freenet bewirbt zwei Mobilfunktarife aus der Reihe Magenta Mobil Young, die sich an junge Nutzer richten. Angeboten werden die Varianten Magenta Mobil M Young 5G und Magenta Mobil L Young 5G mit einer Laufzeit von jeweils 24 Monaten. Beide Tarife nutzen das Telekom-Netz und unterstützen den 5G-Standard mit einer maximalen Datenrate von bis zu 300 Mbit/s.

Der kleinere Tarif umfasst laut Anbieter 100 GB Datenvolumen pro Monat, der größere 200 GB. In beiden Fällen sind eine Telefonie- und SMS-Flatrate enthalten. Der einmalige Anschlusspreis entfällt nach Unternehmensangaben vollständig. Zusätzlich gewährt freenet einen dauerhaften monatlichen Rabatt sowie einen zeitlich befristeten Aktionsrabatt über die Vertragslaufzeit.

Leistungsumfang der Young-Tarife im Telekom-Netz

Voraussetzung für den Abschluss ist ein Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Zum Leistungsumfang zählen EU-Roaming sowie zusätzliches Roaming in der Schweiz und in Großbritannien. Unterstützt werden zudem VoLTE, WLAN-Telefonie und die Nutzung per eSIM.

Wesentliche Merkmale der Aktion im Überblick

  • 100 GB oder 200 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom
  • 24 Monate Vertragslaufzeit ohne Anschlusspreis
  • EU-Roaming inklusive Schweiz und Großbritannien
  • Kostenlose Rufnummernmitnahme von fast allen Anbietern

Die Rufnummernmitnahme ist laut freenet grundsätzlich kostenlos möglich, mit Ausnahme von bestehenden freenet-Verträgen im Telekom-Netz, bei denen dies technisch ausgeschlossen ist. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Zu den Tarifen:

Magenta Mobil M Young 5G Magenta Mobil L Young 5G

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!
Weitere Neuigkeiten
Pyur
Günstiges Internet bei PŸUR: Dauerrabatte für Pure Speed 250 und 500
in Tarife
Consorsbank
Consorsbank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Hue Outdoor Econic Down
Philips Hue startet Outdoor-Sale mit Rabatten auf Außenleuchten
in News
Vodafone
So sichern sich Vodafone-Kunden 100 GB kostenloses Datenvolumen
in Vodafone
Honor will mit humanoidem Roboter überraschen
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom bricht Glasfaser-Rekord: So schnell surfen Kunden jetzt
in Marktgeschehen
DKB 2030: Mehr Depots, mehr Kunden, mehr digitale Angebote
in Fintech
Neue WhatsApp-Funktion verschickt bald Nachrichten von allein
in Dienste
Elektroautos bei 19,3 Prozent: EU-Markt verschiebt sich spürbar
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Das Ende der Xbox: Der alte Mitgründer glaubt nicht mehr daran
in Gaming