Telekom baut 5G-Netz aus: Diese Regionen profitieren jetzt

Die Deutsche Telekom hat im Juli 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und 168 bestehende Standorte erweitert.

Besonders viele neue Anlagen entstanden in Bayern mit 21 Standorten. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen folgen mit jeweils elf. Neue Standorte gibt es unter anderem auch in Berlin, Dresden, München, Würzburg und Frankfurt am Main.

Alle Kommunen mit neuen Standorten im Juli

Aachen, Annaburg, Attendorn, Bad Berleburg, Bad Lauterberg, Barßel, Bayreuth, Benzingen, Berge, Berlin, Berne, Breitenbrunn, Clausthal-Zellerfeld, Dinkelsbühl, Dresden, Ebenweiler, Elchingen, Eppingen, Frankfurt a. Main, Fürstenwalde, Gemünden am Main, Gersthofen, Gladbach, Greifswald, Hattersheim am Main, Hennigsdorf, Hüfingen, Kempen, Kirchendemenreuth, Königsheim, Krauchenwies, Leinfelden-Echterdingen, List, Ludwigslust, Mallersdorf-Pfaffenberg, Manching, Medlingen, Moosbach, München, Murnau am Staffelsee, Neeresheim, Nettersheim, Neu Wulmstorf, Nideggen, Nittendorf, Nordhausen, Nordhausen, Nordhorn, Obersensbach, Öhningen-Wangen, Offenheim, Olfen, Probstzella, Rauhenebrach, Recklinghausen, Remda-Teichel, Röhrmoos, Schechen, Schlüsselfeld, Schmidgaden, Schnaittach, Schwarzenberg, Sömmerda, Speyer, Spremberg, St. Goar, Sundern, Viersen, Warnow, Weil am Rhein, Wernigerode, Wesel, Weyhausen, Wiernsheim, Wietmarschen-Lohne und Würzburg.

Telekom erreicht 21.000 schnelle 5G-Antennen

Auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz betreibt die Telekom nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 21.000 5G-Antennen in rund 1.300 Städten und Gemeinden. Damit sind unter günstigen Bedingungen Downloadraten von bis zu 1 Gbit/s möglich.

Die wichtigsten Zahlen zum Netzausbau:

81 neue Mobilfunkstandorte im Juli

168 bestehende Standorte mit mehr Kapazität

mehr als 21.000 5G-Antennen bei 3,6 GHz

rund 99 Prozent 5G-Haushaltsabdeckung

nahezu 100 Prozent Haushaltsabdeckung mit 4G

Die hohe Haushaltsabdeckung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass überall dieselbe Geschwindigkeit verfügbar ist. Gerade das schnelle 3,6-GHz-Netz bleibt auf dichter besiedelte Gebiete konzentriert.

Ich halte vor allem die 168 Kapazitätserweiterungen für wichtig. Für Kunden zählt am Ende weniger die Zahl der Antennen als ein stabiles Netz mit brauchbarer Geschwindigkeit genau dort, wo es tatsächlich genutzt wird.

Die Netzabdeckung der Telekom kann online geprüft werden.

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