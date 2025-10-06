Telekom

Telekom baut aus: Über 218.000 neue Glasfaseranschlüsse

Autor-Bild
Von
|
Dl Glasfaser Netzausbau

Auch während der Sommermonate setzte die Telekom den Ausbau ihres Glasfasernetzes fort. Im August entstanden mehr als 218.000 neue Glasfaseranschlüsse – das entspricht einem Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres.

Mittlerweile verfügen rund 11,6 Millionen Haushalte und Unternehmen über einen Anschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s. Insgesamt haben über 37,1 Millionen Haushalte und Firmen Zugang zu Internet-Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s, wobei rund 31,7 Millionen davon sogar Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s nutzen können.

Im August war MagentaTV die am häufigsten genutzte Anwendung im Telekom-Netz. Dahinter folgt YouTube auf dem zweiten Platz, während Netflix Rang drei belegt. Auf Platz vier liegt Amazon Prime Video, gefolgt von der Akamai Cloud und Instagram, die sich gemeinsam den fünften Platz teilen.

Beim Upload-Verkehr blieb die Reihenfolge unverändert: An der Spitze steht weiterhin Google Cloud, gefolgt von Microsoft Teams, Discord, Google APIs und WhatsApp.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom baut aus: Über 218.000 neue Glasfaseranschlüsse
Weitere Neuigkeiten
Der neue Apple-Chef wird langsam positioniert
in Marktgeschehen
Das „vorgezogene Verbrennerverbot“ steht an
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Microsoft: Eine neue Xbox „ist nicht mehr sicher“
in Gaming
Tesla zeigt diese Woche ein neues Elektroauto
in Mobilität
Meine Meinung zu den neuen Apple Watches
in Wearables
Skoda zeigt ein Elektroauto nach dem anderen – und verkauft sie nicht
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Logitech MX Master 4 und MX Keys Mini
in Kommentar
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
backFlip 40/2025: So schnell lädt das neue Samsung Galaxy S26 Ultra
in backFlip
Deutsche verbringen 72 Stunden pro Woche online
in Gesellschaft
Neue Taschenlampen-Generation: Ledlenser stellt P-Serie 4.0 vor
in Hardware