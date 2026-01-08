Telekom erweitert MagentaMobil-Tarife

Die Telekom erweitert ihre Mobilfunktarife um zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union.

Ab dem 4. Februar 2026 profitieren Kunden von MagentaMobil-Tarifen von inkludierten Datenpaketen für die Ländergruppen 2 und 3.

Das Jahresvolumen reicht im MagentaMobil XL bis zu 50 GB, im L 25 GB, im M 10 GB, im S 4 GB und im XS 2 GB. Dieses Volumen steht jedes Kalenderjahr erneut zur Verfügung und lässt sich flexibel nutzen.

Laut Unternehmensangaben ist die Telekom damit der erste deutsche Anbieter mit Datenvolumen für außereuropäisches Roaming in allen Haupttarifen.

Pluskarten und MultiSIM: Neue Vorteile für Nutzer

Alle Leistungen der Hauptkarte gelten zukünftig auch für PlusKarten. Im MagentaMobil L und XL beinhalten diese zusätzlich eine Flatrate für Auslandstelefonie in die EU, die Schweiz, Großbritannien und die Türkei.

MultiSIM-Karten sind ebenfalls integriert: eine bei L, zwei bei XL, zur Nutzung auf Tablets oder Smartwatches. Wer eine PlusKarte zu M oder L hinzubucht, surft unbegrenzt im Telekom-Netz. MagentaEINS-Kunden profitieren auch im S-Tarif vom doppelten Unlimited-Effekt.

Die neuen Tarife auf einen Blick

MagentaMobil XS: 20 GB, 2 GB Auslandsvolumen, 29,95 €/Monat

MagentaMobil S: 30 GB, 4 GB Auslandsvolumen, 39,95 €/Monat

MagentaMobil M: 50 GB, 10 GB Auslandsvolumen, 49,95 €/Monat

MagentaMobil L: 100 GB, 25 GB Auslandsvolumen, 59,95 €/Monat, Auslandstelefonie-Flatrate, 1 MultiSIM

MagentaMobil XL: unbegrenzt, 50 GB Auslandsvolumen, 84,95 €/Monat, Auslandstelefonie-Flatrate, 2 MultiSIM

Die Tarife sind 5G-fähig und nutzen das Netz der Telekom mit über 36.000 Mobilfunkstandorten, LTE-Abdeckung nahezu 100 Prozent. Die Verträge sind mit 24 Monaten Laufzeit oder flexibel ohne Mindestlaufzeit buchbar.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

