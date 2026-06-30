Telekom erweitert Netzkapazitäten an hunderten Standorten

Die Telekom hat im Mai 83 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und ihr Netz an zahlreichen Orten erweitert.

Die Telekom hat nach eigenen Angaben im Mai bundesweit 83 neue Mobilfunkstandorte aktiviert. Zusätzlich erhöhte das Unternehmen die Kapazität an 677 bereits bestehenden Standorten. Die Maßnahmen sind Teil des weiteren Ausbaus des Mobilfunknetzes und sollen die verfügbare Netzleistung erhöhen.

Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern mit 24 neuen Anlagen. Es folgen Nordrhein-Westfalen mit 13 sowie Baden-Württemberg mit 10 neuen Standorten. Nach Angaben der Telekom können inzwischen rund 99 Prozent der Haushalte in Deutschland auf das 5G-Netz zugreifen. Die 4G-Abdeckung liegt demnach nahezu bei 100 Prozent.

Kommunen mit neuen Standorten im Mai

Aachen, Ansbach, Aulendorf, Bad Soden am Taunus, Bell, Berlin, Bernhardswald, Beuren, Blankenburg, Bonn, Bretten, Burbach, Darmstadt, Dessau-Roßlau, Dietzenbach, Donnersdorf, Erlbach, Eschlkam, Feldberger Seenlandschaft, Freiburg im Breisgau, Ganderkesee, Germersheim, Geroldsgrün, Großenkneten, Grünenplan, Hamburg, Havixbeck, Hilgertshausen-Tandern, Jettingen-Scheppach, Kaarst, Kiel, Kleve, Köln, Korbach, Kornwestheim, Laage, Landsberied, Landshut, Leinach, Leipzig, Lingen (Ems), Lübeck, Maikammer, Marktrodach, Memmingerberg, Menden, Mindelheim, Mönchengladbach, München, Munster, Murrhardt, Naumburg (Saale), Neu Wulmstorf, Neu-Seeland, Neukirch, Nürnberg, Offenau, Oldenburg, Olpe, Paderborn, Plettenberg, Reutlingen, Roding, Schernfeld, Schwarzenbach a.Wald, Schwäbisch Gmünd, Selb, Südharz, Sulzbach-Rosenberg, Thalmässing, Überlingen, Unterweißbach, Velburg, Warngau, Weeze, Werl, Wurster Nordseeküste und Zwickau.

Telekom setzt auf Ausbau von 5G, LTE und Netzkapazitäten

Vom Ausbau sollen laut Telekom auch Nutzer von MagentaZuhause Hybrid profitieren. Die Technik kombiniert die verfügbare Bandbreite aus Festnetz und Mobilfunk und ergänzt die Festnetzverbindung automatisch durch Mobilfunkkapazitäten, wenn höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Besonders in Regionen mit langsamer Festnetzanbindung könnten dadurch höhere Datenraten erreicht werden.

Wichtige Ausbauzahlen im Überblick:

83 neue Mobilfunkstandorte wurden in Betrieb genommen.

677 bestehende Standorte erhielten zusätzliche Kapazitäten.

24 neue Standorte entstanden in Bayern.

Rund 99 Prozent der Haushalte erreichen das 5G-Netz.

Die Telekom verfolgt mit dem sogenannten „Ultra-Kapazitätsnetz“ das Ziel, die Netzkapazitäten deutlich zu erhöhen. Ein Großteil der Standorte soll künftig mit zusätzlichen Frequenzbereichen sowie leistungsfähigeren Glasfaseranbindungen ausgestattet werden. Dadurch sollen höhere Datenraten und eine bessere Versorgung insbesondere in stark frequentierten Bereichen möglich werden.

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