Telekom führt 5G+ Gaming mit GeForce NOW ein

Die Deutsche Telekom startet ein neues Cloud-Gaming-Angebot mit NVIDIA GeForce NOW und nutzt dafür erstmals ihr 5G+ Netz.

Ab dem 9. Dezember können Kunden der Telekom über die MeinMagenta-App ein neues 5G+ Gaming-Angebot buchen. Laut Unternehmensangaben verbessert die Integration von GeForce NOW in das 5G+ Netz vor allem Reaktionszeiten und Bildstabilität beim Spielen.

Nutzer mit aktuellem MagentaMobil-Tarif erhalten im Rahmen von Magenta Moments drei Monate kostenlosen Zugang zur GeForce NOW Performance-Mitgliedschaft im Wert von 33 Euro.

Telekom und NVIDIA verbinden 5G+ mit Cloud-Gaming

Die Kooperation setzt auf 5G Standalone-Technologie, Network Slicing und die Netzsteuerung L4S, um Latenzzeiten und Datenverluste zu reduzieren. Damit sollen laut Telekom besonders flüssige Spielerlebnisse auch bei hoher Netzauslastung möglich sein.

Zu Beginn ist die 5G+ Gaming-Option mit ausgewählten Samsung-Modellen wie dem Galaxy S24 und S25 kompatibel, weitere Geräte sollen folgen.

Wichtige Eckpunkte des Angebots

Start am 9. Dezember 2025 über die MeinMagenta-App

Drei Monate GeForce NOW gratis für Telekom-Kunden

Verfügbar auf initial zehn Samsung-Modelle

Aktion läuft bis 23. Dezember 2025

GeForce NOW ermöglicht laut NVIDIA Streaming von über 2.300 Spielen mit Ray-Tracing-Grafik und KI-Upscaling. Gespielt wird direkt aus der Cloud ohne lokale Installation. Die Plattform synchronisiert Spielstände zwischen Geräten und unterstützt Shops wie Steam, Epic Games und Xbox Game Pass. Die Telekom verweist zudem auf ihr deutschlandweit größtes 5G+ Netz mit einer Abdeckung von rund 99 Prozent der Bevölkerung.

