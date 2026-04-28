Telekom erreicht 13 Millionen Glasfaseranschlüsse

Die Deutsche Telekom meldet 13 Millionen erreichbare Glasfaseranschlüsse und setzt ihren Ausbau fort.

Im März kamen nach Angaben des Unternehmens rund 170.000 neue Anschlüsse hinzu. Damit können bundesweit 13 Millionen Haushalte und Betriebe Tarife mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen.

Im ersten Quartal 2026 summiert sich der Ausbau auf etwa 370.000 Anschlüsse, was im Schnitt 5.873 pro Arbeitstag entspricht und einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch abseits reiner Glasfaser verweist der Konzern auf eine breite Versorgung. Demnach sind 37 Millionen Haushalte mit mindestens 100 Mbit/s versorgt, für 32 Millionen sind bis zu 250 Mbit/s verfügbar.

Telekom Glasfaser Ausbau und Nutzung im Überblick

Bei der Nutzung dominieren laut Telekom im Download vor allem Entertainment-Angebote. MagentaTV liegt vorne, gefolgt von YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Beim Upload führen Cloud-Dienste wie Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Teams sowie iCloud und WhatsApp.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

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