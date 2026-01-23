Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche

Die Deutsche Telekom hat die Netzkennung auf vielen Smartphones kurzfristig geändert und blendet dort den Werbeslogan „Im besten Netz“ ein.

Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom sehen seit Kurzem anstelle der üblichen Netzkennung „Telekom“ eine animierte Anzeige mit der Aufschrift „Im besten Netz“ am oberen Rand ihres Smartphone-Bildschirms. Die Änderung wurde ohne vorherige Ankündigung auf Millionen Geräten ausgerollt und ist laut Unternehmensangaben bewusst Teil einer laufenden Marketingmaßnahme.

Nach Darstellung des Konzerns gehört die neue Netzkennung zu einer sogenannten 360-Grad-Werbekampagne, mit der die Leistungsfähigkeit der eigenen Mobilfunknetze hervorgehoben werden soll. Parallel zur Anzeige auf Endgeräten setzt das Unternehmen unter anderem auf klassische Werbespots und weitere begleitende Motive.

Die Einblendung auf dem Smartphone ist zeitlich zunächst auf vier Wochen angelegt, über eine Verlängerung soll später entschieden werden.

Kritik an Werbung direkt auf dem Endgerät

Die Maßnahme stößt bei einem Teil der Kundschaft auf deutliche Ablehnung. In sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten berichten Nutzer von Verunsicherung und Irritation.

Einzelne Kunden gaben an, die veränderte Anzeige zunächst für ein mögliches Sicherheitsproblem oder einen Eingriff Dritter gehalten zu haben. Andere kritisieren, dass ihr Smartphone ungefragt als Werbefläche genutzt werde und eine vorherige Information etwa per SMS oder App ausgeblieben sei.

Häufig genannte Kritikpunkte der Kunden:

keine Vorabinformation über die Änderung

keine Möglichkeit, die Anzeige zu deaktivieren

Werbebotschaft auf einem bereits bezahlten Produkt

Technisch wurde die neue Netzkennung laut Telekom per Over-the-Air-Update über ein angepasstes SIM-Profil verteilt. Aus technischen und konzeptionellen Gründen sei die Anzeige nicht auf allen Tarifen und Geräten verfügbar.

Aus meiner Sicht überschreitet diese Aktion eine Grenze, weil ein Provider ohne Zustimmung der Nutzer tief in die Anzeige eines persönlichen Endgeräts eingreift. Auch wenn die Maßnahme zeitlich begrenzt ist, halte ich es für problematisch, Werbung direkt in systemnahen Bereichen zu platzieren, die viele Kunden nicht als Marketingfläche wahrnehmen oder akzeptieren.