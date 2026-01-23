Telekom

Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche

Autor-Bild
Von
|
Telekom

Die Deutsche Telekom hat die Netzkennung auf vielen Smartphones kurzfristig geändert und blendet dort den Werbeslogan „Im besten Netz“ ein.

Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom sehen seit Kurzem anstelle der üblichen Netzkennung „Telekom“ eine animierte Anzeige mit der Aufschrift „Im besten Netz“ am oberen Rand ihres Smartphone-Bildschirms. Die Änderung wurde ohne vorherige Ankündigung auf Millionen Geräten ausgerollt und ist laut Unternehmensangaben bewusst Teil einer laufenden Marketingmaßnahme.

Nach Darstellung des Konzerns gehört die neue Netzkennung zu einer sogenannten 360-Grad-Werbekampagne, mit der die Leistungsfähigkeit der eigenen Mobilfunknetze hervorgehoben werden soll. Parallel zur Anzeige auf Endgeräten setzt das Unternehmen unter anderem auf klassische Werbespots und weitere begleitende Motive.

Die Einblendung auf dem Smartphone ist zeitlich zunächst auf vier Wochen angelegt, über eine Verlängerung soll später entschieden werden.

Kritik an Werbung direkt auf dem Endgerät

Die Maßnahme stößt bei einem Teil der Kundschaft auf deutliche Ablehnung. In sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten berichten Nutzer von Verunsicherung und Irritation.

Einzelne Kunden gaben an, die veränderte Anzeige zunächst für ein mögliches Sicherheitsproblem oder einen Eingriff Dritter gehalten zu haben. Andere kritisieren, dass ihr Smartphone ungefragt als Werbefläche genutzt werde und eine vorherige Information etwa per SMS oder App ausgeblieben sei.

Häufig genannte Kritikpunkte der Kunden:

  • keine Vorabinformation über die Änderung
  • keine Möglichkeit, die Anzeige zu deaktivieren
  • Werbebotschaft auf einem bereits bezahlten Produkt

Technisch wurde die neue Netzkennung laut Telekom per Over-the-Air-Update über ein angepasstes SIM-Profil verteilt. Aus technischen und konzeptionellen Gründen sei die Anzeige nicht auf allen Tarifen und Geräten verfügbar.

Aus meiner Sicht überschreitet diese Aktion eine Grenze, weil ein Provider ohne Zustimmung der Nutzer tief in die Anzeige eines persönlichen Endgeräts eingreift. Auch wenn die Maßnahme zeitlich begrenzt ist, halte ich es für problematisch, Werbung direkt in systemnahen Bereichen zu platzieren, die viele Kunden nicht als Marketingfläche wahrnehmen oder akzeptieren.

Telekom

Mehr Geld, mehr Glasfaser, mehr 5G: Telekom zieht Ausbauplan für 2026 hoch

Die Telekom kündigt für 2026 höhere Investitionen, mehr Glasfaserkunden und eine erweiterte Mobilfunk-Flächenversorgung an. Die Telekom will ihren Netzausbau 2026…

22. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche
Weitere Neuigkeiten
Amazon vor neuer Entlassungswelle mit Tausenden Stellen
in Handel
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 kommt wohl „später als erwartet“
in Gaming
Das neue Tesla Model Y landet in Deutschland
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen steuert auf neue Software-Krise zu
in Mobilität
Rossmann
Rossmann plant Online-Apotheke und greift dm an
in Handel
Kartenzahlung ist bevorzugte Zahlungsart beim Medikamentenkauf
in Fintech
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla erreicht neuen Meilenstein in den USA
in Mobilität
Xbox Studios: Forza Horizon 6 und Fable als Highlights für 2026
in Gaming
Final Fantasy 7 Rebirth Cloud
Final Fantasy 7 Remake: Ein beliebtes Feature kommt in Teil 3 zurück
in Gaming
Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS
in Firmware und OS