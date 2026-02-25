Telekom Prepaid: Heute starten die neuen MagentaMobil-Tarife
Die Telekom erhöht ab heute das Datenvolumen ihrer Prepaid-Tarife bei gleichbleibenden Preisen.
Die neuen Konditionen gelten für Neu- und Bestandskunden. Während Neukundinnen und -kunden ab dem heutigen Tag profitieren, erhalten Bestandskundinnen und -kunden die Aufwertung mit Beginn ihres nächsten Abrechnungszeitraums.
Nicht genutztes Inklusiv-Datenvolumen kann weiterhin in den Folgemonat übertragen werden, wodurch eine flexible Nutzung gewährleistet ist.
Das sind die neuen MagentaMobil Prepaid-Tarife
Das Datenvolumen nach Tarifstufen:
- MagentaMobil Prepaid M: 20 GB für 9,95 Euro / 28 Tage
- MagentaMobil Prepaid L: 40 GB für 14,95 Euro / 28 Tage
- MagentaMobil Prepaid XL: 80 GB für 19,95 Euro / 28 Tage
- MagentaMobil Prepaid Max: unbegrenzt für 99,95 Euro / 28 Tage
- MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 240 GB für 12 Monate einmalig 99,95 Euro
Die Tarife enthalten Flatrates für Telefonie und SMS sowie die Nutzung des 5G-Netzes. Zusätzlich behandelt die Telekom die Schweiz wie ein EU-Land, sodass Roaming ohne Zusatzkosten möglich ist. Außerhalb der EU gelten Telefoniepreise von 29 Cent pro Minute für mehr als 140 Länder, sowohl für ankommende als auch abgehende Gespräche.
