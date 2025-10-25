Handel

Telekom schlägt alle: Das sind die Ergebnisse des Mobilfunk-Shoptests 2025

Telekom

Telekom, A1 und Swisscom sichern sich Spitzenplätze im aktuellen Mobilfunk-Shoptest von connect.

Im aktuellen Vergleich des Fachmagazins connect wurden 356 Mobilfunk-Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. 109 Tester bewerteten Ausstattung, Beratung und Servicequalität unter realistischen Bedingungen. Dabei traten sie sowohl als Viel- als auch als Wenignutzer auf, um unterschiedliche Kundenszenarien abzubilden.

Telekom führt in Deutschland, A1 und Swisscom in ihren Ländern

In Deutschland erzielte die Telekom laut connect mit 482 von 500 Punkten das Gesamtergebnis „überragend“. Vodafone folgt mit 460 Punkten und der Note „sehr gut“, O2 mit 433 Punkten ebenfalls „sehr gut“.

Freenet erreichte 397 Punkte und das Urteil „gut“. In Österreich bleibt A1 mit 437 Punkten führend, gefolgt von Drei (431 Punkte) und Magenta (430 Punkte). Laut connect konnte Magenta sein Ergebnis um 22 Punkte verbessern.

In der Schweiz liegt Swisscom mit 461 Punkten vorn und erhält das Urteil „sehr gut“. Sunrise sichert sich mit 451 Punkten Platz zwei, während Salt 431 Punkte erzielt und sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 Punkte steigert.

Kernaussagen des Tests:

  • 356 Shops in drei Ländern überprüft
  • Telekom erreicht als einziger Anbieter „überragend“
  • Alle anderen Sieger mit „sehr gut“ bewertet
  • Deutliche Verbesserungen bei mehreren Anbietern

Ich finde interessant, dass trotz vieler Verbesserungen fast alle Anbieter auf ähnlichem Niveau liegen. Nur die Telekom hebt sich mit „überragend“ klar ab, was zeigt, dass der Service im Mobilfunkbereich in Deutschland weiterhin stark differenziert bleibt.

Grafik: WEKA Media Publishing GmbH

  1. Peter 👋
    sagt am

    Sehr schön. Das zeigt aber auch, dass die Anbieter sich in der Qualtität kaum noch unterscheiden, und gerade das Negativ Image von O2 unbegründet ist, weil man es noch von den schwachen E-Plus Netz von früher kennt.

    Konkurrenz belebt das Geschäft.

    Antworten

