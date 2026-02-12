Handel

Temu kooperiert mit DEKRA für mehr Produktsicherheit

Die Plattform Temu kooperiert mit der Prüfgesellschaft DEKRA, um Produktsicherheit und Qualitätskontrollen auszubauen.

Temu und die DEKRA haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards auf dem Online-Marktplatz stärken soll. Nach Unternehmensangaben umfasst die Kooperation unabhängige Prüfungen ausgewählter Elektro- und Elektronikprodukte, darunter Kfz-Elektronik und Haushaltsgeräte. Die entsprechenden Dienstleistungen werden in das Verkäuferportal von Temu integriert.

Bereits heute verlangt Temu in bestimmten Warengruppen wie Spielzeug, Hochvoltgeräten und Heizprodukten Prüfberichte anerkannter Prüf- und Zertifizierungsstellen, bevor Angebote freigeschaltet werden. Mit der Einbindung von DEKRA erweitert das Unternehmen sein Netzwerk internationaler TIC-Organisationen, das laut Temu mehr als 20 Partner umfasst.

Temu und DEKRA bauen Prüf- und Compliance-Strukturen aus

Nach Angaben von Temu investierte das Unternehmen 2025 weltweit rund 100 Millionen US-Dollar in Compliance- und Qualitätssicherungssysteme und plant, diese Summe 2026 zu verdoppeln.

Die DEKRA, 1925 gegründet, ist nach eigenen Angaben die weltweit größte unabhängige Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung und Zertifizierung und erzielte 2024 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro.

