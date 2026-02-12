Fintech

Digitaler Euro: Handel verlangt Bruch mit Kartensystemen

Der Handelsverband Deutschland fordert eine praxistaugliche und kosteneffiziente Ausgestaltung des digitalen Euro.

Der Handelsverband Deutschland unterstützt die Einführung des digitalen Euro grundsätzlich, warnt jedoch vor einer aus seiner Sicht zu komplexen Umsetzung. Laut HDE könne das Projekt sein Potenzial verlieren, wenn es sich zu stark an bestehenden Kartenmodellen orientiere.

Der deutsche Einzelhandel wickelt nach Verbandsangaben rund 20 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab und sieht sich steigenden Kosten durch internationale Zahlungssysteme ausgesetzt.

Besonders im Onlinehandel und bei grenzüberschreitenden Zahlungen fehlten europäische Alternativen. Der digitale Euro könne hier ein staatlich garantiertes, neutrales Zahlungsmittel darstellen.

Kostenmodell und Akzeptanzpflicht beim digitalen Euro im Fokus

Kritisch bewertet der HDE das geplante Kompensationsmodell, bei dem Händler die Aufwände der Banken tragen sollen. Laut Verband ähnele dies dem Interchange-System im Kreditkartengeschäft. Gefordert werden transaktionsbasierte Gebühren von maximal vier Cent statt prozentualer Entgelte.

Zudem spricht sich der HDE für praxisnahe Haltegrenzen und gegen eine generelle Akzeptanzpflicht aus, solange die Kostenstruktur nicht effizient geregelt sei. Ich halte die Debatte für richtungsweisend, weil sie zeigt, dass die konkrete Ausgestaltung über Erfolg oder Akzeptanz des digitalen Euro entscheiden dürfte.

Fehler melden12 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Warpig 🎖
    sagt am

    Eine News über das Zahlungssystem in Deutschland, da werden wieder die Aluhut glühen um das Popcorn zu zubereiten.

    Popcorn, frisches Popcorn – salzig und süß.

    Bezahlung nur mit EC bzw. Kreditkarte möglich.

    Antworten
  2. Graf Zahl 👋
    sagt am

    Das Bargeld wird schon durch systematisches Scannen der Seriennummern verfolgt und durch den digitalen Euro wird man zum gläsernen Bürger für Finanzamt und andere Akteure wie Krankenversicherung.

    Kauft man eine Packung Pralinen am Kiosk bekommt man gleich einen negativen Social Score und negativen Eintrag bei der Krankenversicherung.

    Stoppt den digitalen Euro.

    Antworten
  3. RolliC 🏆
    sagt am

    Falls irgend Jemand meint, der bequeme Kunde würde Zeit investieren und auch nur eine Sekunde daran verschwenden, sich mit irgend welchen „neuen“ Zahlungssystemen / Karten etc. auseinander zu setzen… Ich spars mir…

    Keine Veränderung ohne Mehrwert… Bringt es dem Kunden nix, gibts keine Veränderung und auch keine Bereitschaft, sich mit „neuen“ Dingen auseinander zu setzen. Deshalb wird z. B. WERO zwar von immer mehr Banken angeboten, aber im Endeffekt niemals von Bedeutung sein.

    Antworten
  4. Yupi 🏅
    sagt am

    Ehhh wie gehe ich den jetzt einkaufen bei den Supermärkten? Inzwischen werden über 70 Prozent digital via Girocard oder Kreditkarte abgewickelt und da ist der Euro auch digital auf dem Referenkonto des Händlers?

    Lohn, Online Einkäufe und Verträge von Miete bis Strom werden digital abgewickelt.

    Der digitale Euro ost seit 25 Jahren Realität . Wahrscheinlich meint man den Kryptoeuro den keiner braucht.

    Antworten
  5. Dom 🏆
    sagt am

    Ich verstehe nicht, warum Transaktionsgebühren immer so ein riesen Problem sind? Gibts das Bargeld kostenfrei in die Läden und Firmen transportiert? Sind die Kassensysteme und die Tresore kostenlos? Warum wird dafür keine Gebühr erhoben?

    Antworten
  6. Hubert0815 🍀
    sagt am

    „staatlich garantiertes, neutrales Zahlungsmittel“

    inklusive staatlich garantierter Inflation und Durchleuchtung?

    Antworten
    1. Dom 🏆
      sagt am zu Hubert0815 ⇡

      Dir ist bewusst, dass Inflation gewollt ist? Und was meinst du mit Durchleuchtung?

      Antworten
      1. Hubert0815 🍀
        sagt am zu Dom ⇡

        Natürlich ist mir das bewusst.
        Daher hinterfrage ich auch die „Unabhängigkeit“ der EZB und plädiere für einen freien Währungswettbewerb bzw die Trennung von Staat und Geld.

        Antworten
    2. Sir Saxoina 🪴
      sagt am zu Hubert0815 ⇡

      Umsonst warnen Verbraucherschützer, Sozialverbände und Handel nicjt vor Abschaffung des Bargeldes. Es garantiert Anonymität und im Krisenfall weiterhin Zahlungsmöglichkeit.

      Schweden rudert deswegen bereits zurück.

      Antworten
      1. Dom 🏆
        sagt am zu Sir Saxoina ⇡

        Wer spricht von einer Abschaffung des Bargelds?

        Antworten
        1. Robert 💎
          sagt am zu Dom ⇡

          Seine Wahnvorstellungen, der Typ lebt in einer anderen Realität

          Antworten
  7. Maximilian 🔱
    sagt am

    Der Handel bzw vor allem der Staat soll eher flächendeckend Kartenzahlung anbieten als über den digitalen Euro zu diskutieren

    Antworten

