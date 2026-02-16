Dienste

Tesla: Apple CarPlay kommt, aber es gibt noch ein Problem

Ende letzten Jahres behauptete Mark Gurman, dass Tesla bald Apple CarPlay in den eigenen Modellen anbieten wird, doch danach wurde es ruhig. Tesla hat das bis heute auch nicht offiziell bestätigt. Und so kamen mit der Zeit erste Zweifel.

Doch es gibt keinen Grund zur Sorge, so Mark Gurman in seinem Newsletter diese Woche, denn Tesla arbeitet weiterhin daran. Es gab jedoch ein Problem, was man erst noch lösen musste, denn die Navigation der integrierten Karten-App und Apple Maps haben sich nicht verstanden. Apple musste dieses Problem selbst angehen.

Das tat man, aber es wurde erst mit einer späteren Version von iOS 26 optimiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Verbreitung von iOS 26 aber noch sehr bescheiden und das war ein Grund, so die Quelle, warum sich Tesla noch etwas Zeit lassen wollte.

Mittlerweile ist iOS 26 deutlich besser verbreitet und theoretisch wäre es langsam an der Zeit, dass Apple CarPlay bei Tesla startet. Apple CarPlay wird sich bei Tesla übrigens nicht auf dem kompletten Display, sondern nur in einem kleinen Fenster öffnen, so die Quelle. Tesla hofft, dass das die Verkaufszahlen ankurbeln wird.

