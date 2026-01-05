Tesla bricht ein: Nachfrage geht weltweit zurück

Das extreme Wachstum von Tesla wurde 2024 nicht nur gedämpft, es gab einen richtig heftigen Aufprall und die Nachfrage brach sogar erstmals ein. Letztes Jahr deutete sich an, dass Tesla das nicht ausgleichen kann und der Trend sogar anhält.

Es gab zwar mal ein kurzes Wachstum im dritten Quartal, aber das lag an anderen Umständen, wie dem Wegfall der Prämie in den USA, und nicht an einer Sache, die Tesla selbst änderte. Und im vierten Quartal ging es bei Tesla schon wieder runter.

Tesla bricht über 8 Prozent ein

In Q4 2025 wurden 418.227 Einheiten ausgeliefert, was einem Einbruch von über 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, und insgesamt wurden 2025 exakt 1.636.129 Autos ausgeliefert, was einem Einbruch von 8,5 Prozent entspricht.

Gründe gibt es viele. Der Chef wird gerne als Hauptgrund genannt, aber ich glaube nicht, dass es so sehr an Elon Musk liegt. Tesla bietet zwar attraktive Elektroautos in dieser Preisklasse an, aber man hat eben ein sehr eingeschränktes Portfolio.

Das Model X und Model S verkaufen sich nicht mehr gut, der Cybertruck ist eine Katastrophe und weit von seinem eigentlichen Ziel entfernt, und alles hängt vom Model 3 und Model Y ab. Es würde jetzt also dringend neue Modelle benötigen.

Tesla benötigt neue Elektroautos

Eine günstigere Standard-Version reicht da vermutlich auch nicht aus, denn diese ist nicht so viel günstiger als die alte Basis, dafür aber deutlich schlechter. Und die hat man einfach gestrichen, damit die neuen Standard-Modelle besser aussehen.

SUVs sind im Trend, da geht es bei Tesla aber weiterhin erst ab 40.000 Euro los und das mit unattraktivem Leasing. In dieser Kategorie ist das Model Y gut, aber nicht jeder kauft solche Autos. Wenn Tesla etwas ändern will, benötigt es langsam mehr.

Mal schauen, was 2026 passiert. Bisher deutet sich ja eher an, dass Elon Musk jetzt alles auf Robotaxis setzt und das alte Ziel (die Größe von Volkswagen oder Toyota erreichen) aufgegeben hat. Ob die Nachfrage 2026 also erneut einbrechen wird?