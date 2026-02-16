Tesla bringt KI-Dienst „Grok“ in die Elektroautos

Elon Musk besitzt mit Grok einen eigenen KI-Dienst, den man mit ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google vergleichen kann, auch wenn Grok immer wieder in der Kritik steht. In den USA gibt es den Dienst bereit in den Modellen von Tesla.

Jetzt hat man bekannt gegeben, dass Grok auch global startet und Deutschland neben der Schweiz, Österreich, Italien und anderen Ländern mit dabei ist. Grok wird die zentrale KI in den Elektroautos der Marke und kann auch Dinge wie Navigation und Co. steuern. Alternativen zu Grok wird Tesla hier vermutlich nicht integrieren.