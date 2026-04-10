Mobilität

Tesla führt eine neue Farbe im Innenraum ein

Autor-Bild
Von
Google News
|

Tesla bietet zwei Optionen beim Innenraum an, ein Schwarz und eine Kombination aus Schwarz und Weiß, die aber oftmals als weißer Innenraum bezeichnet wird. In China hat man diese weiße Option gestrichen und durch eine neue Farbe ersetzt.

Dort kann man beim Tesla Model Y jetzt „Hellgrau“ als zweite Option wählen und ich finde, dass das durchaus stimmiger wirkt, auch wenn ich persönlich gar kein Freund von einem hellen Innenraum bin und immer die schwarze Option wähle.

alt (oben) vs. neu (unten)

Bisher ist noch nicht bekannt, ob der neue Innenraum auch zu uns kommt und in das Tesla Model Y wandert, welches in Deutschland produziert wird. Tesla führt solche Änderungen aber in der Regel weltweit ein, ich gehe also stark davon aus.

Beim Tesla Model 3 gibt es übrigens noch die alte Farbe, auch in China, auch hier gehe ich davon aus, dass wir dieses neue Hellgrau bald bekommen werden. Bisher sind aber keine weiteren Änderungen bekannt, Tesla hat nur die Farbe überarbeitet.

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Tesla legt überraschende Wendung bei Elektroautos hin

Elon Musk träumte einst davon, dass Tesla bei den Stückzahlen auf dem Level von Volkswagen oder Toyota mitspielen wird, es…

10. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla führt eine neue Farbe im Innenraum ein
Weitere Neuigkeiten
Elektroautos: Polestar feiert „das stärkste erste Quartal“ aller Zeiten
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla legt überraschende Wendung bei Elektroautos hin
in Mobilität
Xbox Controller Header
Xbox-Controller: Käufer erhalten Ersatz für fehlende Batterien im Lieferumfang
in Zubehör
Msi Claw 8 Ai+ Header
MSI Claw 7 AI+ und 8 AI+: MSI Center M erhält ein neues Update
in Firmware und Updates
Lenovo Legion Go 2: AMD-Grafiktreiber erhält (endlich) langersehntes Update
in Firmware und Updates
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8.5: Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und Updates
Mission Unknown – The Unexpected: Prime Video veröffentlicht Trailer
in Unterhaltung
Avm Fritzsmart Gateway
FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit neuen Smart-Home-Funktionen
in Firmware und Updates
Remote Fernbedienung
Sky bietet erstmals Film mit Deutscher Gebärdensprache an
in Unterhaltung
„Deine Meinung zählt!“ – ARD fragt Deutschland nach sozialer Gerechtigkeit
in Unterhaltung