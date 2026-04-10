Tesla führt eine neue Farbe im Innenraum ein

Tesla bietet zwei Optionen beim Innenraum an, ein Schwarz und eine Kombination aus Schwarz und Weiß, die aber oftmals als weißer Innenraum bezeichnet wird. In China hat man diese weiße Option gestrichen und durch eine neue Farbe ersetzt.

Dort kann man beim Tesla Model Y jetzt „Hellgrau“ als zweite Option wählen und ich finde, dass das durchaus stimmiger wirkt, auch wenn ich persönlich gar kein Freund von einem hellen Innenraum bin und immer die schwarze Option wähle.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob der neue Innenraum auch zu uns kommt und in das Tesla Model Y wandert, welches in Deutschland produziert wird. Tesla führt solche Änderungen aber in der Regel weltweit ein, ich gehe also stark davon aus.

Beim Tesla Model 3 gibt es übrigens noch die alte Farbe, auch in China, auch hier gehe ich davon aus, dass wir dieses neue Hellgrau bald bekommen werden. Bisher sind aber keine weiteren Änderungen bekannt, Tesla hat nur die Farbe überarbeitet.