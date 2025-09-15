Tesla ist mit seinem aktuellen Elektroauto gescheitert
Für eine kurze Zeit sah es so aus, als sei der Cybertruck wirklich eine gute Idee für das Lineup von Tesla, vor allem viele Promis wollten sich mit dem Elektroauto in den USA sehen lassen. Mittlerweile sieht die Lage bei Tesla allerdings ganz anders aus.
In den Geschäftszahlen hat man immer wieder gesehen, dass sich der Cybertruck kaum verkauft und weit von den einst angepeilten 250.000 Einheiten entfernt ist. In diesem Jahr versuchte es Tesla daher mit einer etwas günstigeren Version davon.
Doch auch diese kam nicht beim Kunden an und daher wurde sie schon wieder aus dem Konfigurator entfernt, so Electrek. Es ist schon fast absurd, dass Elon Musk hier sogar teilweise von bis zu 500.000 Einheiten des Cybertruck bei Tesla sprach.
Das aktuelle Elektroauto im Lineup von Tesla ist also ganz klar gescheitert und es würde mich nicht wundern, wenn man sich früher oder später davon trennt. Der US-Markt ist der Kernmarkt für solche Autos und wenn man dort scheitert, muss man es nicht global versuchen. Zu uns dürfte der Tesla Cybertruck nicht kommen.
Der Truck ist einfach zu häßlich!
Da der Fehler gleich mehrfach auftaucht und das sogar in der Überschrift, ist das vielleicht unbekannt und nicht nur ein Verschreiber: Das Wort „aktuell“ lässt sich in der deutschen Sprache nicht steigern. ;-)
Das Wort „aktuell“ ist zwar ein Absolutadjektiv, das im eigentlichen Sinne nicht gesteigert werden kann, da es bereits den Endpunkt einer Skala (die Gegenwart) bezeichnet. Dennoch wird es umgangssprachlich gesteigert, um eine besondere Aktualität zu betonen, was zu Formen wie „aktueller“ (Komparativ) oder „aktuellste“ (Superlativ) führt, auch wenn dies grammatisch umstritten ist. Gerade wenn man sich sprachlich differenziert ausdrücken möchte, kann man es sehr wohl nutzen.
Die sollten den Cybertruck einstampfen und dafür die neue Technik in die anderen Modelle bringen.