Tesla: Das Ende des ersten „echten“ Elektroautos

Es ist so weit, Tesla hat die Produktion des Model S und Model X offiziell eingestellt, das Ende der beiden Elektroautos wurde Anfang des Jahres bestätigt. Ein paar Einheiten sind laut Elon Musk noch übrig, dann war es das bei beiden Modellen.

Damit beendet Tesla die Produktion des ersten „echten“ Elektroautos der Marke. Beim Roadster von 2008 handelte es sich um kein globales Modell und eher um eine Kleinserie und im Kern war das auch mehr Lotus als eigenständiger Tesla.

Doch sowohl Model S als auch Model X kamen in den letzten Jahren kaum noch an, wie übrigens auch der Cybertruck. Tesla ist durchaus erfolgreich im mittleren Segment, aber nicht mehr bei Premium. Ich bin daher gespannt, ob der neue Roadster 2.0 wirklich kommt und wenn, ob das nicht auch einfach nur eine Kleinserie wird.

Die teuren Elektroautos passen aber nicht mehr in die neue Strategie von Elon Musk, der sich jetzt vollständig auf autonomes Fahren fokussiert. Es würde mich daher wundern, wenn wir, jedenfalls in absehbarer Zeit, wieder ein solches Modell von Tesla sehen werden. Schade, beide waren veraltet, hatten aber noch Potenzial.