Tesla: Das Ende des ersten „echten“ Elektroautos
Es ist so weit, Tesla hat die Produktion des Model S und Model X offiziell eingestellt, das Ende der beiden Elektroautos wurde Anfang des Jahres bestätigt. Ein paar Einheiten sind laut Elon Musk noch übrig, dann war es das bei beiden Modellen.
Damit beendet Tesla die Produktion des ersten „echten“ Elektroautos der Marke. Beim Roadster von 2008 handelte es sich um kein globales Modell und eher um eine Kleinserie und im Kern war das auch mehr Lotus als eigenständiger Tesla.
Doch sowohl Model S als auch Model X kamen in den letzten Jahren kaum noch an, wie übrigens auch der Cybertruck. Tesla ist durchaus erfolgreich im mittleren Segment, aber nicht mehr bei Premium. Ich bin daher gespannt, ob der neue Roadster 2.0 wirklich kommt und wenn, ob das nicht auch einfach nur eine Kleinserie wird.
Die teuren Elektroautos passen aber nicht mehr in die neue Strategie von Elon Musk, der sich jetzt vollständig auf autonomes Fahren fokussiert. Es würde mich daher wundern, wenn wir, jedenfalls in absehbarer Zeit, wieder ein solches Modell von Tesla sehen werden. Schade, beide waren veraltet, hatten aber noch Potenzial.
Was ist echt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Elektroautos
Kann mich noch gut an die Tage auf der Benchmark Fläche bei BMW erinnern. Da stand die nackte Model S Karosse neben einem Audi A3, der damals auch neu war. Der Tesla hatte hier und da seine Macken, aber für die allererste Eigenentwicklung war das Ding schon krass ausgereift. Währendessen war der Audi irgendwie zusammengedengelt, ganz pickelig von Schweißpunkten.
Die Leistungen für den Erfolg der E-Mobilität kann man Tesla mit dem Model S wahrlich nicht absprechen. Was ich aber so mitbekommen habe, wurde das Model S immer mehr stiefmütterlich behandelt bei Neuerungen, kein Wunder also aus meiner Sicht, dass die Verkaufszahlen immer weiter zurück gingen.
Das Model S war damals echt krass, wie aus der Zukunft. Auch jetzt sieht man noch viele alte Modelle umherfahren. Damit hat Tesla definitiv das E-Auto geprägt. Schade dass es ausläuft.
Insbesondere das Model s hat maßgeblich zum Erfolg der e Autos beigetragen.
Kann man von Tesla halten was man will.
Früher oder später (wohl eher später) wäre man wahrscheinlich auch da, wo man jetzt ist mit der e Mobilität
Model S hat mir immer 100x besser gefallen als das Model 3. Aber der Preissprung zwischen eben jenen war einfach zu extrem um auf Dauer gute Verkaufszahlen zu erreichen.
Geht mir genaus. Mir gefiel das Model S, das Model 3 spricht mich aber absolut nicht an. Tesla hat aber verpennt die Preise vom Model S der Zeit anzupassen und wurde so von besseren Autos überholt, sowohl beim „Luxus“ als auch bei der generellen Leistung. Nicht jeder will so einen Plaid, im Gegenteil.