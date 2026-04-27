Xiaomi kündigt Zeitraum für erste Elektroautos in Deutschland an

Xiaomi möchte in diesem Jahr rund 550.000 Elektroautos in China verkaufen, man bleibt 2026 auch weiterhin lokal. Der offizielle Markteintritt für Europa ist für 2027 vorgesehen und Deutschland ist zum Start dabei, das ist seit Monaten bekannt.

Doch wann genau? Die ersten Elektroautos von Xiaomi kommen „in der zweiten Jahreshälfte 2027“ nach Europa, wie man von Xiaomi aus China hört. Unklar ist weiterhin, ob YU7 und SU7 kommen oder ob Xiaomi nur eines der Modelle plant.

Die entsprechenden Details für Deutschland dürfte es also in knapp einem Jahr geben, vielleicht sogar noch Ende des Jahres, mit Preisen rechne ich da allerdings noch nicht. Das wird bei Xiaomi jedoch der für viele spannendste Punkt sein.

Wir kennen die Details, wir wissen, wie die Elektroautos aussehen, wir wissen, dass sie in China gut ankommen, aber am Ende liegt das an der aggressiven Preispolitik vor Ort. Ich vermute, dass die beiden Modelle bei uns spürbar teurer sein werden.